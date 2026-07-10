أخبار|إسبانيا

12 قتيلا بحرائق غابات مدمرة جنوبي إسبانيا

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epa13088626 Burned forest in an area near the town of Calonge, Catalonia, northeastern Spain, 05 July 2026. Civil Protection has lifted the evacuation orders in the seven municipalities affected by the fire that broke out on 05 July in La Bisbal d'Emporda (Girona) and is allowing residents of the Girona towns of Santa Cristina d'Aro and Calonge i Sant Antoni who were evacuated due to the proximity of the flames to return to their homes. EPA/DAVID BORRAT
السلطات الإسبانية تعتبر الحريق مأساويا وغير مسبوق (الأوروبية)
Published On 10/7/2026

لقي 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق غابات في وقت متأخر أمس الخميس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم.

وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

ووصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه "أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن في منطقتنا". وقال إن الوضع "مأساة لم يسبق لها مثيل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس عن "حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أُصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى. وآوت السلطات نحو 50 شخصا في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق.

وأفاد شهود عيان للسلطات بأن سقوط خط كهرباء ربما يكون تسبب في اشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

ومن المقرر أن تنضم وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التي تُستدعى في حالات الطوارئ الكبرى، إلى جهود مكافحة الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأعرب رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفا الحادث بأنه "مأساة".

ويأتي الحريق في وقت تعاني فيه إسبانيا من موجة حر، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إطلاق تحذيرات، بعضها خاص بمناطق في الأندلس خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة أحيانا 40 درجة مئوية، ما يخلق ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احترقت مساحات تزيد عن 393 ألف هكتار في إسبانيا عام 2025، مما يجعله العام الأسوأ من حيث حرائق الغابات في تاريخ البلاد الحديث.

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المصدر: وكالات

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