12 قتيلا بحرائق غابات مدمرة جنوبي إسبانيا

لقي 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق غابات في وقت متأخر أمس الخميس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم.

وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

ووصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه "أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن في منطقتنا". وقال إن الوضع "مأساة لم يسبق لها مثيل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس عن "حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أُصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى. وآوت السلطات نحو 50 شخصا في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق.

وأفاد شهود عيان للسلطات بأن سقوط خط كهرباء ربما يكون تسبب في اشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

ومن المقرر أن تنضم وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التي تُستدعى في حالات الطوارئ الكبرى، إلى جهود مكافحة الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأعرب رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفا الحادث بأنه "مأساة".

ويأتي الحريق في وقت تعاني فيه إسبانيا من موجة حر، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إطلاق تحذيرات، بعضها خاص بمناطق في الأندلس خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة أحيانا 40 درجة مئوية، ما يخلق ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احترقت مساحات تزيد عن 393 ألف هكتار في إسبانيا عام 2025، مما يجعله العام الأسوأ من حيث حرائق الغابات في تاريخ البلاد الحديث.