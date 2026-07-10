كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -مساء أمس الخميس- عن تفاصيل محادثة قال إنه أجراها مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعد فترة وجيزة من تعيين الأخير في منصبه.

وأوضح سموتريتش أن اللقاء عُقد بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي آنذاك رون ديرمر، وجاء بعد يوم واحد من زيارة قام بها ويتكوف إلى المنطقة المحاذية لقطاع غزة، حيث شاهد مقاطع فيديو توثق هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سموتريتش إن ويتكوف بدا متأثرا بشدة بما شاهده، وإنه قال له إثر ذلك: "بتسلئيل، لن أسمح لمليوني نازي بالعيش بجوار أطفالكم على طول السياج الحدودي".

وفي معرض حديثه عن السياسة الأمنية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، قال سموتريتش: "هناك شيء واحد فقط يؤلم العدو، وهو الأرض. كل من يعبث معنا سيخسر أرضا إلى الأبد"، داعيا في الوقت ذاته إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة طويلة الأمد على طول الحدود اللبنانية.

ولم يصدر حتى وقت نشر الخبر تعليق من ويتكوف أو الجانب الأمريكي بشأن ما أورده وزير المالية الإسرائيلي.

ويذكر أن ستيف ويتكوف تولى -من الجانب الأمريكي- مسؤولية الجهود الدبلوماسية المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بصفته مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.