رغم استمرار المحادثات.. ترمب: أبلغنا إيران أن وقف إطلاق النار قد انتهى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، مؤكدا في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي قد انتهى.

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "جمهورية إيران الإسلامية طلبت منا مواصلة المحادثات"، مضيفا "لقد وافقنا على ذلك، لكننا أبلغناهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا جديدا تبادلت خلاله واشنطن وطهران الهجمات، إذ شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على ما قالت إنها بنية تحتية عسكرية أمريكية في دول الخليج، وذلك عقب ضربات أمريكية استهدفت أقاليم ساحلية في جنوب إيران وشرقها.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن قائد حاملة الطائرات "لينكولن" الموجودة في بحر العرب أبلغ أفراد طاقمها بضرورة الحفاظ على جاهزيتهم القتالية.

وأشار المسؤول إلى أن الوضع لا يزال متغيرا، مع إمكانية استئناف الضربات إذا لزم الأمر، موضحا أن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية.

بمقابل ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يُتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا.

من جانب آخر، كشف ترمب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) أنه أصدر تعليمات بقصف إيران "بمستويات لا مثيل لها" إذا نجحت في محاولات اغتياله، كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتياله، مشددا على أن طهران تسعى لاستهدافه منذ سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية لاحتواء النزاع الذي نشب مجددا بعد أن كانت الدولتان قد توصلتا الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت لإنهاء حرب استمرت أربعة أشهر، وأدت إلى تعطل تدفق إمدادات الطاقة العالمية.