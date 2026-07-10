رفع سوريا من "قائمة الإرهاب" يكسر عزلتها الرقمية؟

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا عبد السلام هيكل، أن بلاده باتت على أعتاب التخلص من القيود التقنية الدولية المفروضة عليها منذ عقود، في خطوة من شأنها إعادة ربط البلاد تدريجيا بالمنظومة الرقمية العالمية.

وكتب هيكل، في حسابه بموقع (إكس)، تعليقا على بدء الولايات المتحدة إجراءات رفع سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" أن بلاده "على أعتاب التحرر من القيود الدولية للمرة الأولى منذ 47 سنة"، مشيرا إلى أن "الحاجة لكاسر VPN للبرامج العالمية (سيصبح) قريبا من الماضي".

نقطة تحول رقمية

ويرى مختصون أن رفع اسم سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قد تمثل نقطة تحول في واقع قطاع التكنولوجيا، بعد سنوات طويلة من القيود التي حدّت من وصول السوريين داخل بلدهم إلى العديد من الخدمات الرقمية العالمية.

وفي هذا السياق، اعتبر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني الخلف، أن الخطوة تمثل "تحولا جذريا وحدثا استثنائيا" في مسار القطاع الرقمي، معتبراً أنها إعلان رسمي عن بدء تفكيك العزلة الرقمية التي فرضت على سوريا لعقود.

وأوضح الخلف في تصريحات لـ"سوريا الآن"، أن القيود التقنية لم تقتصر على حجب بعض المنصات، بل امتدت إلى خدمات أساسية مثل تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية، وتحديث أنظمة التشغيل، واستخدام العديد من الخدمات الرقمية، الأمر الذي دفع المستخدمين إلى الاعتماد بشكل واسع على تطبيقات الـVPN.

وأضاف أن التخلص من هذه المرحلة لا يعني فقط تسهيل الوصول إلى الإنترنت، بل يفتح المجال أمام الشركات السورية والمهندسين والطلاب للوصول المباشر إلى خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها الشركات العالمية الكبرى، وهي خدمات أصبحت ركيزة أساسية لتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

الأمن السيبراني

وأشار الخلف إلى أن انتهاء الاعتماد على تطبيقات الـVPN قد ينعكس أيضًا على مستوى الأمن السيبراني، موضحًا أن العديد من التطبيقات المجانية كانت "تشكل مخاطر تتعلق بجمع البيانات أو مراقبة المستخدمين"، في ظل غياب البدائل الرسمية.

إعلان

وتوقع خبير الاتصالات السوري، أن يسهم رفع القيود في تحسين بيئة عمل الشركات التقنية السورية، وتسهيل اندماج المطورين السوريين في الأسواق العالمية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

لماذا اعتمد السوريون على VPN؟

الـVPN، أو الشبكة الافتراضية الخاصة، هي خدمة رقمية تُشفّر اتصال المستخدم بالإنترنت وتُمرره عبر خوادم في دول أخرى، ما يغيّر الموقع الجغرافي الظاهر للمستخدم ويتيح له الوصول إلى مواقع وتطبيقات قد تكون محجوبة أو غير متاحة في بلده.

وفي الحالة السورية، لجأ ملايين المستخدمين إلى تطبيقات الشبكة الافتراضية الخاصة على مدار سنوات، ليس فقط لتجاوز حجب بعض المنصات، بل للوصول إلى خدمات رقمية عالمية مُنعت عن سوريا بسبب العقوبات والقيود التقنية، مثل متاجر التطبيقات، وبعض خدمات الحوسبة السحابية، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتحديثات أنظمة التشغيل، إضافة إلى خدمات الدفع والتطوير البرمجي.

أشد عوائق التعافي

وفي وقت سابق، قال مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي زيد علوش لـ"سوريا الآن"، إن "إدراج سوريا على هذه القائمة كان واحدا من أشد العوائق التي واجهت تعافي الاقتصاد السوري، حيث امتدت تداعياته في قدرة البلاد على الاندماج في النظام المالي والتجاري العالمي".

وأشار إلى أن الآثار السلبية – لوجود اسم سوريا ضمن القائمة- لم تتوقف عند المصارف، بل "طالت قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير، خاصة فيما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مجالات الطيران والطاقة والاتصالات".

وعقب عودته من قمة الناتو في أنقرة قبل يومين، حمل الرئيس السوري أحمد الشرع من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، رسالة أكد فيها الأخير إبلاغ الكونغرس بقراره حول إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الكونغرس سيُجري وفقا للقانون مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال هذا القرار وجعله نهائيا.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس بنيته سحب تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية"، ومعتبرا أنها تفتح آفاقا جديدة للتعافي الاقتصادي وخلق الفرص، بما يمنح الشعب السوري فرصة للنهوض.