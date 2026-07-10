قطر ومصر تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ومفاوضون قطريون في إيران

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن مفاوضين قطريين في إيران، في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات.

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفد قطري في طهران

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا لوقف التصعيد، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن مفاوضين قطريين في إيران للقاء المسؤولين، في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات.

وأضاف المصدر ⁠أن المحادثات تهدف ⁠إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم ⁠الأمريكية الإيرانية والأمور ⁠التي أدت ⁠إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما ‌في ذلك الخلافات ذات الصلة ‌بالملاحة ‌في مضيق هرمز.

وشهدت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية موجة تصعيد جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، تمثلت في ضربات متبادلة على مدن إيرانية وأهداف أخرى في المنطقة، ليعيد ذلك إلى الواجهة الخلافات العميقة المحيطة بآليات تطبيق التفاهمات السابقة بين واشنطن وطهران.