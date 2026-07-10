أخبار|إيران

بعد أسبوع من التشييع.. جثمان خامنئي يوارى الثرى في مدينة مشهد

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Mostafa Khamenei, center, brother of Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, leads a prayer over the coffin of his late father, Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei before his burial at the Imam Reza Shrine in Mashhad, northeastern Iran, Thursday, July 9, 2026. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
مصطفى خامنئي (وسط) شقيق المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يؤمّ المصلين على نعش والده الراحل المرشد الأعلى علي خامنئي قبل دفنه في مرقد "الإمام الرضا" بمشهد (أسوشيتد برس)
Published On 10/7/2026
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آخر تحديث: 12:42 (توقيت مكة)

شيّعت إيران فجر اليوم الجمعة جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي إلى مثواه الأخير، حيث دُفن في مرقد "الإمام الرضا" في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق البلاد، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتله في غارة جوية.

وطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لُف بالعلم الإيراني داخل ضريح "الإمام الرضا" في مشهد قبل أن يوارى الثرى، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله وخليفته مجتبى خامنئي.

MASHHAD, IRAN - JULY 09: Thousands of mourners gather for the burial of Iran's late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei at the Imam Reza Shrine on July 09, 2026 in Mashhad, Iran. Khamenei and members of his family were killed on February 28 during U.S.-Israeli strikes at the beginning of the war, bringing an end to his 36-year rule over Iran. His body was laid to rest today in his hometown of Mashhad, Iran, following a six-day state funeral that began on July 4 and took place across multiple cities in Iran and Iraq. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
الآلاف احتشدوا لتشييع جثمان علي خامنئي في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد (غيتي)

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بانتهاء مراسم دفن خامنئي وأربعة من أفراد أسرته الذين قتلوا معه بالغارة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/شباط.

وأقيمت في مدينة مشهد صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل الخميس حيث أمّ مصطفى خامنئي، نجل المرشد الراحل، جموع المصلين في صلاة الجنازة على والده.

The flower petal-covered coffin of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is carried above mourners reaching out to touch it outside the Imam Hussein Shrine in Karbala, Iraq, early Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
حمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل فوق رؤوس المشيعين في كربلاء بالعراق (أسوشيتد برس)

وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون سياسيون وعسكريون، إلى جانب رجال دين وعشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين.

ونُقل جثمان خامنئي ببطء على متن مركبة أمس الخميس في شوارع مشهد المزدحمة باتجاه القبة الذهبية ومآذن مرقد "الإمام الرضا"، محاطا برجال دين يرتدون عمائم بيضاء على جانبي الطريق.

وتزاحم المشيعون خلفه، وهم يلوحون بالعلم الإيراني ويرفعون صور خامنئي الراحل ولافتات حمراء تحمل شعارات ثورية.

epa13100885 A handout photo made available by the Iranian Supreme Leader Office shows crowds taking part in the burial of late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in the city of Mashhad, Iran, 09 July 2026. Khamenei will be buried in his hometown of Mashhad, home to the shrine of Imam Reza, Iran's holiest Shia Muslim site, following several days of ceremonies and processions across the country. EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
حشود تشارك في جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مدينة مشهد (الأوروبية)

لا ظهور لمجتبى

ولم يظهر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في دفن والده أو تشييعه الذي استمر أسبوعا، وسط أنباء عن إصابته بالغارة التي أدت إلى مقتل والده.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت مصادر رفيعة المستوى في طهران إن مجتبى يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره تحسبا لأي هجمات أمريكية جديدة.

TEHRAN, IRAN - JULY 06: Mourners gather with flags to pay final respects to Iran's slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during the third day of his funeral ceremonies on July 06, 2026 in Tehran, Iran. Khamenei and members of his family were killed on February 28 during U.S.-Israeli strikes at the beginning of the war, bringing an end to his 36-year rule over Iran. A multi-city state funeral will be held over six days before his body is laid to rest on July 9, in his hometown of Mashhad, Iran. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
مشيعون يحملون علما بصورة المرشد الراحل علي خامنئي وابنه الذي خلفه مجتبى خلال التشييع في طهران قبل أيام (غيتي)

وأقيمت بالفعل مراسم تشييع لخامنئي في طهران ومدينة قم، ومدينتي النجف وكربلاء العراقيتين، بحضور حشود ضخمة.

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يُذكر أن مرقد "الإمام الرضا" يُعد قبلة للزائرين بقبته الذهبية ومسجده ذي القبة الزرقاء، وهما من أبرز معالم إيران.

المصدر: وكالات

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