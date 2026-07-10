إصلاح الشاشة بـ400 دولار.. أزمة الهواتف المحمولة تضاعف معاناة الغزيين

حوّل الاحتلال الإسرائيلي الهاتف المحمول في قطاع غزة من وسيلة اتصال إلى رفاهية محظورة، في ظل منع دخول الأجهزة الذكية وقطع الغيار، مما يضاعف مأزق السكان الإنساني والاقتصادي الخانق.

وتتفاقم معاناة المواطنين مع انعدام البدائل وارتفاع تكاليف الإصلاح التي تفوق أضعاف ثمن الجهاز الأصلي، في مشهد يعكس تداعيات الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

ويكشف سكان غزة عن واقع مرير، حيث تحولت الشاشات المكسورة إلى أزمة كبيرة، إذ تجاوزت تكلفة إصلاحها 1200 شيكل (نحو 400 دولار أمريكي)، بينما ثمن الهاتف الجديد لم يكن يتجاوز 500 شيكل (نحو 166 دولاراً) قبل الحرب.

ويؤكد السكان أن الهواتف المستعملة والمعطلة تُباع الآن بأضعاف أسعارها الأصلية، في سوق موازية تعكس فداحة الأزمة.

ووفقاً لتقرير بُثَّ على الجزيرة مباشر، فإن الهواتف المحمولة لم تعد ترفا بل ضرورة حياتية، إذ يعتمد السكان عليها في التحويلات المالية اليومية، بما فيها أجور المواصلات التي قد لا تتجاوز 3 شواكل (نحو دولار واحد)، وفي التواصل مع العائلات، ومتابعة الدراسة لطلاب الثانوية العامة، ويشدد المواطنون على أن الهاتف أصبح لا غنى عنه، فهو وسيلة الإنقاذ الوحيدة للمرضى والجرحى وحالات الولادة.

وتتضاعف معاناة المواطنين مع نسخ الهواتف البديلة من علامات تجارية "رديئة"، ترتفع حرارتها وتتعطل سريعا، دون أن تتوفر لها قطع غيار أو خدمات صيانة، في تناقض صارخ مع العلامات التجارية المعروفة التي كانت متوفرة سابقا، مما يجبر السكان على دفع مبالغ طائلة لإصلاحها، وقد يستغرق جمع ثمن إصلاحها شهورا من الادخار.

وفي السياق ذاته، يروي أحد طلاب التوجيهي معاناته اليومية، فهو يحتاج هاتفه للدراسة والتواصل مع عائلته، لكنه مضطر لاستخدام هواتف الآخرين، لافتا إلى أن الرسائل والتنبيهات التي تصل إليه تضيع في أحيان كثيرة بسبب عطل جهازه، مما يفقده فرصا مهمة في حياته الدراسية والعلمية.

إحباط المواطنين

وتكشف شهادات المواطنين عن إحباط عميق من منع الاحتلال دخول الهواتف وقطع الغيار، مطالبة بالضغط عليه لإنهاء هذه السياسة التي تزيد من عزلة القطاع المحاصر، ويؤكد المتحدثون أن الهواتف ليست مجرد أجهزة إلكترونية، بل هي نوافذ للحياة في وجه الحصار، حيث يعتمد عليها الأطفال في حفظ القرآن، والأمهات في تلبية احتياجات الأسر.

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في الإطار ذاته، يستنجد أصحاب الهواتف المعطلة بالمسؤولين لإيجاد حلول عاجلة، فيما يظل الواقع مريرا، فحرب إسرائيل لا تكتفي بتدمير الشوارع والبيوت، بل تقطع حتى أنفاس التواصل بين البشر.

ويتناقض هذا الوضع مع تدفق غير معتاد للهواتف الذكية الجديدة إلى أسواق قطاع غزة حدث أواخر العام الماضي، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات عبر المنصات الرقمية من احتمال استخدام بعض هذه الأجهزة كوسائل للتجسس أو التخريب.