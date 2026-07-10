أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان جهود خفض التوتر بالمنطقة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد أكد رئيس الوزراء الباكستاني دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشددا على أهمية ضبط النفس والحوار والدبلوماسية للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأعرب شريف عن تقديره لدور دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم مساعي السلام، مؤكدا تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.

كما أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي، ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا عسكريا بين إيران والولايات المتحدة شمل هجمات متبادلة وتوترا متزايدا في الممرات المائية، وهو ما دفع بالجهود الباكستانية والقطرية إلى التحرك عبر قنوات دبلوماسية بهدف نزع فتيل الأزمة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.