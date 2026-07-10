"أعرفه من عينيه".. أردوغان يمازح صحفيا يونانيا في ختام قمة الناتو

خطف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار، أمس الخميس، بلحظة عفوية خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، بعدما تعرّف إلى صحفي يوناني بين عشرات الحاضرين بمجرد النظر إليه، في موقف أثار تفاعلا واسعا.

وجاءت العبارة الطريفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أردوغان في ختام القمة، التي استمرت يومين، أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين المحليين والأجانب.

وعندما منح أردوغان الكلمة لأحد الصحفيين، وعلم أنه يوناني، ابتسم قائلا "كما ترون، نعرفه من عينيه"، في تعليق أثار الضحكات داخل القاعة، وأضفى أجواء من العفوية على المؤتمر.

وسرعان ما تحولت اللقطة إلى واحدة من أبرز مشاهد المؤتمر، بعدما تداولها صحفيون وإعلاميون أتراك على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتشر بين المستخدمين وتحصد تفاعلا لافتا.

وأشاد كثير من المتابعين بسرعة بديهة الرئيس التركي وخفة ظله، معتبرين أن تعليقه العفوي منح المؤتمر لحظة غير مألوفة وسط النقاشات السياسية التي هيمنت على أعمال القمة.

ورأى ناشطون أن مثل هذه المواقف الإنسانية والعفوية كثيرا ما تحظى باهتمام واسع، إذ تُظهر جانبا مختلفا من الشخصيات السياسية بعيدا عن أجواء التصريحات الرسمية، وهو ما أسهم في انتشار المقطع على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، رأى آخرون أن الموقف يعكس معرفة أردوغان المسبقة بعدد من الصحفيين الذين يغطون لقاءاته ومؤتمراته الدولية، وهو ما جعل عبارته تبدو تلقائية وتحمل طابعا فكاهيا في الوقت نفسه.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة الـ36 لقمة الناتو، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط، وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا القمة بعد مرور 22 عاما على قمة إسطنبول في عام 2004.