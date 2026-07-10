أردوغان وتحركات واشنطن بالخليج.. محور مكالمة بين نتنياهو وترمب

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطورة التصريحات "المعادية" لإسرائيل والتي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه، وذلك في مكالمة أجراها نتنياهو -مساء الخميس- مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وركز خلالها على "التحركات الأمريكية في الخليج".

وجرت هذه المحادثة "في إطار الاتصالات المنتظمة" بين الجانبين اللذين جددا خلال المحادثة التأكيد على "مواصلة التنسيق بين بلديهما في مختلف المجالات"، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو نُشر عبر منصة "إكس".

وأضاف البيان: "شدد نتنياهو من جانبه على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي وحلفاؤه ضد وجود دولة إسرائيل، وعلى ضرورة إقامة مناطق أمنية على امتداد الحدود الإسرائيلية".

ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لسياسات إسرائيل في الشرق الأوسط. وكان قد رفض -الثلاثاء الماضي- ادعاء إسرائيل أن بيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية ومكوناتها لأنقرة من شأنه أن يخلّ بتوازن القوى في الشرق الأوسط، واصفا ذلك بأنه "معلومات مضللة".

في انتظار الضوء الأخضر

وعلى صعيد آخر، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الرئيس ترمب أطلع نتنياهو على التحركات الأمريكية في الخليج، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصدر- أن إسرائيل تنتظر ضوءا أخضر من الرئيس الأمريكي للمشاركة في الهجمات ضد إيران.

وتشن الولايات المتحدة -منذ يومين- هجمات متقطعة على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا أثناء عبورها من مضيق هرمز الإستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب ضد إيران "لم تنتهِ بعدُ، وثمة تحديات جديدة تظهر إلى جانب التهديدات القائمة، كما تشهد المنطقة تحولات متسارعة".

وأضاف نتنياهو -في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية في قاعدة حتسيريم الجوية قرب مدينة بئر السبع– أن "إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل السيناريوهات".

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ولليوم الثاني على التوالي، ردت طهران الخميس بمهاجمة ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وسط غموض بشأن مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية.