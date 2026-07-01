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3 شهداء بقصف للمسيّرات الإسرائيلية على قطاع غزة

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An injured man is brought at the Nasser hospital following an Israeli bombing in Khan Yunis, southern Gaza Strip on June 29, 2026.
القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية أسفر عن سقوط 3 شهداء وإصابة 19 فلسطينيا (الفرنسية)
Published On 1/7/2026

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب 19 آخرون، منذ ظهر يوم أمس الثلاثاء، في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أسفر عن سقوط 3 شهداء و17 مصابا.

وفي شمال القطاع، أُصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، وفق المصادر ذاتها.

كما أُصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة إثر قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن القصف طال مناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني قُتل في قصف إسرائيلي سابق بمحيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونُقل إلى مستشفى المعمداني، بحسب مصادر طبية.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1053 فلسطينيا وإصابة 3406 آخرين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

A tactical vehicle sits in a flatbed truck at the Logistics Support Area, in a location given as near Kerem Shalom, in this handout picture released June 30, 2026, by the Trump-appointed Board of Peace. Board of Peace/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters could not independently verify the location and date of the pictures. However, the Board of Peace said that the Logistics Support Area is located near the Kerem Shalom crossing. No older versions of the photos were found posted online before June 30.
وصول عدد من المركبات والمعدات اللوجستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية في غزة (رويترز)

القوات الدولية

وفي سياق آخر، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء، عن أملها في أن يكون بدء وصول هذه القوات الدولية إلى القطاع "تمهيدا لتطبيق مهامها في الفصل بين أهلنا وجيش الاحتلال ووقف خروقاته".

ويأتي ذلك عقب وصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار.

ونشر مجلس السلام صورا قال إنها توثق وصول عدد من المركبات والمعدات اللوجستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية.

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وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن الحركة تدعو مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن تنفيذ الخطة يجب أن يبدأ بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان، وإلزام الاحتلال بالانسحاب، والبدء بعملية إعادة الإعمار، باعتبارها حقا أصيلا لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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