وفاة 14 طفلا في باكستان إثر انهيار سقف مركز تعليمي

قال مسؤولون في خدمات الإنقاذ إن ⁠14 طفلا ⁠لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور في شرق باكستان الثلاثاء، وذلك في وقت تمهد فيه السلطات الطريق لإجراء تحقيق محتمل في مسألة ⁠الإهمال.

وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص.

وتراوحت أعمار الأطفال ‌الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و16 عاما، وكان معظمهم دون التاسعة.

وقال فيصل قمران المسؤول بالشرطة إن 8 أطفال آخرين أصيبوا أيضا ويتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أنه تم القبض على صاحب المركز التعليمي وشخص آخر.

من جهتها، قالت أزما بخاري وزيرة الإعلام في إقليم البنجاب إن التقارير الأولية أظهرت أن المركز التعليمي لم يكن مسجلا وكان يقدم خدماته داخل مبنى سكني خاص ⁠تحت سقف متداع، وتوعدت المسؤولين عن الحادثة بإجراءات ⁠قانونية صارمة، إذا ثبت وجود ⁠إهمال أو تقصير.

وأضافت بخاري أن السلطات ⁠في إقليم البنجاب تلقت تعليمات بإجراء مسح للمباني غير الآمنة قبل الأمطار الموسمية، وفرض قواعد أكثر صرامة على المراكز التعليمية ‌غير المسجلة والمؤسسات التعليمية الخاصة.

من جهته، عبر الرئيس آصف علي زرداري عن حزنه إزاء وقوع هذه الوفيات، ودعا ‌إلى ‌اتخاذ تدابير أمنية فعالة لمنع حدوث مثل هذه المآسي.