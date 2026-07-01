هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف منشآت عسكرية ونفطية

تبادلت موسكو وكييف هجمات جوية واسعة بالطائرات المسيّرة، إذ طالت الضربات الأوكرانية مرافق حيوية وعسكرية في العمق الروسي، في حين أوقعت الهجمات الروسية قتلى وألحقت أضرارا بمنشآت طاقة في مدن أوكرانية عدة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية تمكنها من إسقاط صاروخ موجه و130 مسيّرة روسية استهدفت مناطق عدة في البلاد. وفي المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 179 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة، بما في ذلك البحر الأسود وبحر آزوف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرد على الحرب الروسية وصل إلى مصفاة "أوفا" النفطية، وهي إحدى أكبر منتجي النفط في روسيا، وتقع على مسافة 1300 كيلومتر عن خط المواجهة.

كما أعلن استهداف منشأة إستراتيجية للصناعات العسكرية في منطقة "بينزا" متخصصة في تطوير وإنتاج مكونات أسلحة الصواريخ، على مسافة 600 كيلومتر عن خط المواجهة، مشددا على أنه "يجب على روسيا إنهاء حربها، والقيادة الروسية لديها كل الفرص لتحقيق ذلك".

في الأثناء، أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية باستهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل مرابض طائرات مقاتلة من طراز سوخوي.

في مقابل ذلك، أسفر هجوم روسي -استهدف 5 محطات وقود في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا خلال الليل- عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة أولكسندر هانزا.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة هجمات مكثفة تستهدف محطات الوقود في مناطق زاباروجيا وسومي وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.

وفي تطور آخر، قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون في مدينة خيرسون جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حافلة ركاب، حسب ما ذكر حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

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كما أعلن الحاكم العسكري لمنطقة زاباروجيا، إيفان فيدوروف، مقتل شخصين وإصابة 15 شخصا إثر إلقاء 7 قنابل انزلاقية روسية على المدينة، طالت إحداها روضة أطفال.

وتستخدم القوات الروسية القنابل الانزلاقية -التي تُطلَق من قاذفات على ارتفاعات شاهقة وبعيدة عن متناول الدفاعات الأوكرانية- في ضرب أهدافها باستخدام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، في وقت لا يزال فيه خط المواجهة يمتد إلى نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة زاباروجيا.