هآرتس: نتنياهو "كذب" بشأن امتلاك إيران قنابل نووية

أفاد مصدر إسرائيلي مطلع على البرنامج النووي الإيراني لصحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن امتلاك إيران بالفعل قنابل ذرية هي "كذب محض".

ويأتي هذا "التكذيب" -وفقا للصحيفة الإسرائيلية- بعد تصريح نتنياهو، أمس الثلاثاء، في مقابلة على القناة الـ14 قال فيها "قررت غزو إيران مرتين لإنقاذنا من الدمار الذي كانت ستسببه القنابل الذرية، التي كانت بحوزتهم بالفعل، وأنتم تعلمون من كان سيوجد هنا اليوم".

"نتنياهو يناقض نفسه"

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو في حديثه عن حيازة إيران قنابل ذرية يناقض ما قاله طوال العام الماضي، ومن ذلك تصريح في مؤتمر صحفي عقده في 15 يونيو/حزيران الماضي قال فيه "لو لم نتحرك في الوقت المناسب وبالقوة التي تحركنا بها، لكانت إيران تمتلك قنابل ذرية بالفعل".

والأسبوع الماضي، أشار نتنياهو إلى أن إيران اقتربت من امتلاك قنابل نووية لولا التدخل الإسرائيلي، ولم يدّع أنها امتلكتها بالفعل. فخلال حفل عسكري، الخميس، زعم أنه "لو لم نتدخل، لكانت إيران اليوم تمتلك قنابل نووية لتدمير إسرائيل".

وفي اليوم السابق، خلال مؤتمر الحكومة، قال: "لو لم نتدخل في عملية الأسد الصاعد، ثم في عملية زئير الأسد، لكانت إيران تمتلك الآن قنابل نووية لتدميرنا".

تقارير الوكالة الذرية

يضاف إلى ذلك أن التقارير العلنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب صحيفة هآرتس، تخلو من أي إشارة إلى امتلاك إيران قنابل نووية، إذ أبلغ رئيس الوكالة رافائيل غروسي، في وقت سابق من هذا الشهر، مجلس المحافظين بأن آخر المعلومات المؤكدة التي كانت لدى الوكالة، عشية العملية العسكرية في يونيو/حزيران 2025، تشير إلى امتلاك إيران 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، وليس قنبلة نووية جاهزة الصنع.

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وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخيف الرأي العام الإسرائيلي بادعاءات بشأن امتلاك إيران قنابل نووية.

وأضاف في مؤتمر عُقد في وسط إسرائيل: "أدلى نتنياهو بتصريحات شائنة. لم تكن إيران تمتلك أي قنابل نووية على الإطلاق. إنه يختلق مزاعم لإخافة الرأي العام الإسرائيلي"، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت التي ذكرت أن آيزنكوت كان يشير إلى تصريحات لنتنياهو، مساء الثلاثاء، في مقابلة مع القناة الـ14.