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موجة الحر تزحف بأوروبا وأكثر من ألف وفاة منسوبة إليها في إسبانيا

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A person takes a photo of water spraying from a hydrant in front of a Chicago Fire Department during a hot weather day in Chicago, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)
موجة الحر الشديد تواصل زحفها نحو دول أوروبية (أسوشتيد برس)
Published On 1/7/2026

سجلت إسبانيا أكثر من 1000 حالة وفاة منسوبة إلى تأثيرات موجة الحر، التي تواصل الضغط على عشرات الملايين في أوروبا مع بلوغ درجات قياسية في عدد من الدول.

ويتوقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من الدول خلال الأيام المقبلة، في وقت بدأت فيه موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها خصوصا فرنسا وإسبانيا في الآونة الأخيرة بالانحسار.

وأعلن معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد تسجيل 1028 حالة وفاة يُرجَّح ارتباطها بموجة الحر، وهي أكثر من ضعف حصيلة الوفيات المسجلة في يونيو/حزيران 2025.

وإسبانيا التي تقع جنوبي أوروبا ويطل جنوبها على البحر المتوسط معتادة على درجات الحرارة المرتفعة، لكنها تواجه منذ بضع سنوات تزايدا في وتيرة موجات الحر وقساوتها.

epa13052299 Women shelter from the heat under an umbrella at the Trocadero Fountain by the Eiffel Tower, in Paris, France, 20 June 2026. An intense heatwave is gripping Western and Central Europe, pushing temperatures far above seasonal norms for mid-June. EPA/YOAN VALAT
مئات الوفيات في فرنسا جراء ارتفاع درجات الحرارة بمعدل غير مسبوق  (وكالة الأنباء الأوروبية)

300 وفاة

ولا يبدو أن حال فرنسا أفضل من إسبانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل نحو 1000 حالة وفاة تفوق المعدل الطبيعي ⁠⁠خلال موجات الحر منذ 24 يونيو/حزيران المنقضي، وفق آخر بيان لوزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت أن هذا العدد تقدير أولي يستند إلى بيانات غير مدمجة لوفيات ناجمة عن أسباب ‌‌مختلفة، ومعظم هذه الوفيات لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر.

وبينما ظلت البرتغال نسبيا بمنأى عن موجة الحر، يُتوقع أن تضربها موجة حر بدءا من اليوم الأربعاء، لتؤثر بشكل خاص في السواحل، وفق هيئة الأرصاد.

SEVILLE, SPAIN - JUNE 21: A man walks past a thermometer reading 40 degrees Celsius on June 21, 2026 in Seville, Spain. Western Europe is facing its second major heatwave of 2026, driven by a high-pressure system known as a "heat dome" that is drawing hot air from North Africa across the region. Temperatures are forecast to rise above 40°C in some areas. (Photo by Marcelo del Pozo/Getty Images)
الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض دول أوروبا (غيتي)

حرارة قياسية

وسُجلت مستويات قياسية لدرجات الحرارة في عدد من الدول الأوروبية، إذ بلغت 41 درجة مئوية في بعض مدن سلوفاكيا، ووصلت إلى 40 درجة مئوية في ألبانيا والبوسنة، وبلغت 39.5 درجة في كرواتيا.

ويؤكد خبراء في الأرصاد الجوية أن موجة الحر الحالية تُعَد الأشد في تاريخ القارة الأوروبية، مشيرين إلى الارتباط الوثيق بين الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وظاهرة التغير المناخي.

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المصدر: وكالات

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