"ماكو ورق".. طبيب يكتب وصفة طبية على يد مريض في العراق

وثّق مقطع فيديو في مدينة الديوانية بالعراق قيام طبيب بكتابة وصفة علاج على يد أحد المرضى، لعدم توافر ورقة مخصصة لكتابتها داخل المستشفى، في مشهد أثار تفاعلا واسعا وفتح باب التساؤلات حول واقع الخدمات الصحية في بعض المؤسسات الطبية.

وأظهر المقطع المتداول مريضا يروي أن الطبيب دوّن وصفة العلاج على يده بسبب عدم وجود ورقة مخصصة لكتابة الوصفة داخل مستشفى الديوانية، موضحا أنه كان في طريقه إلى إحدى الصيدليات لصرف الدواء.

وخلال حديثه، وجّه تساؤلا إلى وزير الصحة بشأن واقع الخدمات والإمكانات المتاحة في المستشفى، في إشارة إلى الظروف التي قال إنها دفعته إلى حمل الوصفة بهذه الطريقة.

وأثار الفيديو المتداول تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر عدد من المستخدمين عن استغرابهم من الواقعة، معتبرين أنها تعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي.

وفي المقابل، دعا آخرون الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، وإصدار توضيح رسمي بشأنها، والوقوف على أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، إذا ثبتت صحتها.

ورأى ناشطون أن الواقعة تكشف خللا يستوجب توضيحا رسميا وتحركا من الجهات المختصة، معتبرين أنها أعادت تسليط الضوء على واقع الخدمات الصحية، ومستوى توافر المستلزمات الطبية والإدارية الأساسية داخل بعض المستشفيات، وما يرافق ذلك من تحديات قد تؤثر في جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

كما شدد عدد من المتابعين على أن مثل هذه الوقائع تستدعي مراجعة شاملة لواقع المؤسسات الصحية، وضمان توفير المستلزمات الأساسية التي تكفل تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، مؤكدين أن إصدار توضيح رسمي بشأن الحادثة من شأنه تبديد الجدل المتصاعد والإجابة عن التساؤلات التي أثارها المقطع المتداول.

ودعا آخرون إلى تعزيز الرقابة على واقع الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، وتلافي النواقص الإدارية واللوجستية التي قد تؤثر في سير العمل الطبي، مؤكدين أن تحسين البنية التحتية وتوفير المستلزمات الأساسية يُعدان من الأولويات لضمان تقديم رعاية صحية مناسبة للمرضى.