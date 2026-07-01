ليث البلعوس وصبح البداح يمثلان السويداء في مجلس الشعب السوري

بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم الأربعاء، أسماء قائمة الرئيس أحمد الشرع المكملة لأعضاء المجلس، برز اسما القيادي ليث البلعوس والدكتور صبح البداح كممثلين عن محافظة السويداء.

واختار الرئيس السوري الشخصيتين ضمن قائمة الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، لتمثيل المحافظة التي لم تُجر فيها انتخابات لاختيار ممثليها.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إن وجود "ممثلين عن السويداء داخل الثلث المكمل، لا يعني ذهاب حصتها بالانتخابات عندما تصبح الظروف مناسبة لإجرائها".

ليث البلعوس

يُعد القيادي ليث البلعوس من الشخصيات الاجتماعية البارزة في السويداء، وهو نجل الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس وقائد فصيل "رجال الكرامة"، الذي عُرف بمعارضته لنظام الأسد ورفضه تجنيد شباب السويداء في قوات النظام، قبل اغتياله في سبتمبر/أيلول 2015.

برز ليث البلعوس بعد اغتيال والده بوصفه شخصية قيادية في المحافظة، كما عارض عقب سقوط نظام الأسد، دعوات الانفصال عن دمشق التي تبناها الزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري.

صبح البداح

أما العضو الثاني، فهو الدكتور صبح البداح، الذي يُعد من الشخصيات البارزة في أوساط عشائر السويداء، وله نشاط اجتماعي وحضور إعلامي.

وينحدر البداح من حي المقوس في مدينة السويداء، ويحمل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.

لماذا لم تُجرَ انتخابات في السويداء؟

لم تشهد محافظة السويداء انتخابات لاختيار ممثليها في مجلس الشعب خلال الاستحقاق الذي أُجري في معظم المحافظات السورية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بسبب "التحديات الأمنية" التي تعيشها المحافظة.

وأُعلن اليوم في دمشق عن أسماء قائمة الرئيس السوري المكملة لأعضاء مجلس الشعب، والتي تضم 70 عضوا، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس المؤلف من 210 أعضاء، على أن يعقد أولى جلساته يوم الاثنين 6 يوليو/تموز الجاري.