لماذا تراهن إيران على قطر للحصول على 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة؟

تشدد إيران في المحادثات الفنية التي تجريها مع الولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية اليوم الأربعاء في الدوحة على ضرورة الإفراج عن أموالها المجمدة، كخطوة أولى للمضي قدمًا في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لكن واشنطن ترى أن هذا الإفراج يرتبط بشروط.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماع الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيراني، مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وفي السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الملف الأساسي الذي سيناقش اليوم في الدوحة هو ملف الأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عن جزء منها.

ويترأس الوفد الإيراني في مباحثات الدوحة نائب وزير الخارجية، وعلى الجانب الأمريكي مستشارا الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتقول إيران على لسان مسؤوليها إن أحد أهم البنود الاقتصادية في مذكرة التفاهم، نصت على أنها ستحصل على جزء من أموالها المجمدة بمجرد التوقيع على المذكرة، لكنها حتى اليوم لم تحصل على أي مبلغ من هذه الأموال.

تفاهم قطري إيراني

واللافت أن غريب آبادي قال قبل أيام إنه تم التوصل إلى تفاهم بين طهران والدوحة في وقت سابق بشأن ملف الأموال المجمدة.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس أن "إيران وقطر حققتا تقدمًا كبيرًا في هذا الشأن، وأنه يُؤمل أن يُفرج عن هذه الأموال خلال محادثات اليوم".

ويقول هواش إن "المباحثات في الدوحة هي مباحثات إيرانية قطرية وليست مباحثات إيرانية أمريكية"، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم قطر كدولة وسيطة بتبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، قائلًا إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات.

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ووفق مراسل الجزيرة، فإن قطر هي أحد الوسطاء الأساسيين إضافة إلى باكستان في المفاوضات بين طهران وواشنطن، فضلاً عن ذلك فإن لدى قطر مبلغ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة موجودة في أحد الحسابات القطرية هناك.

وكانت هذه المبالغ قدمت أو جاءت من كوريا الجنوبية عام 2023 ضمن صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء والإفراج عن جزء من الأموال.

ونقلت الولايات المتحدة الأموال من كوريا إلى الدوحة، لكنها امتنعت عن نقلها إلى الجانب الإيراني في جزء من الضغوط على طهران في ذلك التوقيت، لذلك يتوجه الإيرانيون إلى الدوحة -كما يقول مراسل الجزيرة- لأجل الإفراج عن جزء من هذه الأموال.

تضارب الأنباء

وتطالب طهران بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار على مرحلتين خلال مهلة الـ 60 يومًا، تبدأ بـ 6 مليارات دولار المودعة بالمصارف القطرية.

ويقول مراسل الجزيرة إن الأنباء متضاربة بخصوص هذه الأرقام، لكن آخر ما يصرح به الإيرانيون هو أنهم سيحصلون طيلة 60 يومًا على 12 مليار دولار، الجزء الأول يأملون أن يحصلوا عليه خلال الأيام المقبلة عبر التفاوض مع قطر.

وبحسب تقديرات بلومبرغ، فإن إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة يتراوح بين 100 و120 مليار دولار، تراكمت على مدى 47 عامًا.

وستحصل إيران على كل المبالغ عند التوصل إلى الاتفاق النهائي، وعندما يتم حل الملفات العالقة في مجال الملف النووي وملف العقوبات الأمريكية على طهران.

ويرجح هواش ألا يحصل الإيرانيون على مبالغ نقدية، إنما عن طريق خط ائتماني يمكنهم من شراء السلع الأساسية والأدوية، بحسب اتفاق أيضًا لعام 2023 بين الجانبين لم يحقق في ذلك التوقيت تقدمًا بسبب استمرار الضغوط وعدم التوصل لاتفاق في ذلك الوقت.

ويؤكد الإيرانيون أنهم ليسوا مضطرين لشراء السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية، كما يصرح الأمريكيون دائمًا، وتقول طهران إن من حقها تحديد السلعة التي تحتاج إليها والإعلان عنها وفق ما يحدده البنك المركزي الإيراني.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على السماح لإيران بالبدء بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها النفطية المحتجزة في قطر لشراء منتجات أمريكية، عقب الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.