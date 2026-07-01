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كاسرا الأعراف الحزبية.. ترمب يدعو لمؤتمر عام للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

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epa13065146 US President Donald Trump speaks during a dinner with American farmers in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 25 June 2026. Trump had a surprise for the farmers he invited to dinner at the White House: a request to Congress for 11.1 billion US dollars in assistance, the second bailout of the year for the beleaguered agriculture sector. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
يخشى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فقدان حزبه السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي (الأوروبية)
Published On 1/7/2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنظيم مؤتمر وطني استثنائي للحزب الجمهوري في مدينة دالاس بولاية تكساس، يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويُعَد هذا الإعلان خروجا عن العرف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقصر تنظيم المؤتمرات الحزبية العامة على الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل 4 سنوات.

وسيُعقد المؤتمر قبل شهرين فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي محطة مفصلية يسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.

حسابات انتخابية وأخطار سياسية

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تحديات هيكلية، إذ يسعى ترمب لتجاوز النمط التاريخي الذي عادة ما يؤدي إلى خسارة حزب الرئيس مقاعد برلمانية في منتصف ولايته.

وتتزامن هذه التحركات مع تراجع في معدلات التأييد الشعبي لترمب، متأثرة بتبعات الحرب مع إيران وأزمة تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى الانقسام العميق في الشارع الأمريكي بشأن ملفات الهجرة.

ووصف ترمب -عبر منصته تروث سوشال- الحدث بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مؤكدا أنه سيوفر منصة لاستعراض إنجازات إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2024.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية جو غروترز إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أجندة "أمريكا أولا"، واصفا إياه بأنه "احتفالية" لتوحيد صفوف الحزب قبل المعركة الانتخابية.

WASHINGTON, DC - JUNE 25: A Boeing B-52 Stratofortress Bomber, accompanied by fighter jets including F-15 Eagles, F/A-18 Super Hornet and F-35 Lighting II, performs a flyover above the U.S. Capitol Building on the first day of the “Great American State Fair” on the National Mall on June 25, 2026 in Washington, DC. The Freedom 250-backed Great American State Fair celebrating the 250th anniversary of the United States runs through July 10th. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن العاصمة (الفرنسية)

وتكتسي دالاس أهمية إستراتيجية في هذا التوقيت، إذ يسلط اختيارها الضوء على سباق مجلس الشيوخ العالي الأخطار فيها بين الجمهوري كين باكستون والديمقراطي جيمس تالاريكو، وهو سباق تشير استطلاعات الرأي إلى تقاربه الشديد، رغم التاريخ الجمهوري الطويل في الولاية.

وبينما استعدت اللجنة الوطنية الجمهورية لهذا الحدث عبر تعديل قواعدها للسماح بعقد مؤتمر خارج الدورة الرئاسية، اتخذ الحزب الديمقراطي منحى مغايرا، مفضلا توجيه موارده المالية لتعزيز البنية التحتية الانتخابية في الولايات، مع أن الحزب نفسه كان قد عقد مؤتمرات مماثلة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات.

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يُذكر أن خسارة الجمهوريين سيطرتهم على أي من مجلسي الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني ستعرقل الأجندة التشريعية للرئيس البالغ من العمر 80 عاما، وستفتح الباب أمام تحقيقات برلمانية واسعة ضد إدارته، مع تحذيرات ترمب من إمكانية لجوء الديمقراطيين إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة إذا فازوا بالأغلبية.

المصدر: وكالات

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