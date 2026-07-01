رويترز: محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة

نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع القول إن محادثات ⁠فنية غير مباشرة ⁠تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان ‌تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات.

كما نقلت رويترز عن المصدر قوله إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى أمس الثلاثاء المبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد ⁠كوشنر.

ووفق المصدر فإن هدف الاجتماع كان وضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية، ‌لكن دون حضور المحادثات.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أكدت أمس الثلاثاء أن اجتماع رئيس الوزراء القطري مع المبعوثين الأمريكيين استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار بلاده في جهود الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقدير واشنطن للدور الذي تضطلع به قطر، بالشراكة مع باكستان، في تيسير مسار المحادثات، مؤكدين التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل.