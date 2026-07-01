رويترز: محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة

نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع القول إن محادثات ⁠فنية غير مباشرة ⁠تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان ‌تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات.

كما نقلت رويترز عن المصدر قوله إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التقى أمس الثلاثاء المبعوثيْن الأمريكييْن ستيف ويتكوف وجاريد ⁠كوشنر.

ووفق المصدر فإن هدف الاجتماع كان وضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية، ‌لكن دون حضور المحادثات.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أكدت أمس الثلاثاء أن اجتماع رئيس الوزراء القطري مع المبعوثين الأمريكيين استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

ووفق قنا، فقد تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار بلاده في جهود الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقدير واشنطن للدور الذي تضطلع به قطر، بالشراكة مع باكستان، في تيسير مسار المحادثات، مؤكدين التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

تأكيد أمريكي ونفي إيراني

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال -أمس الثلاثاء- إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات، مشيرا إلى أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيُعرف لاحقا.

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كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لكنها قالت إنه لن تُعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة.

ويسلط الخلاف بخصوص إمكان عقد اجتماعات بين الجانبين الضوء على هشاشة اتفاق وقعاه -في 17 يونيو/⁠حزيران الماضي- لإنهاء حرب عطّلت تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وشكّلت معضلة سياسية لترمب قُبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وثمة مهلة لا تقل عن 60 يوما لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المؤلفة من 14 بندا لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.

وسيناقش الجانبان خلال هذه الفترة أيضا برنامج إيران النووي وبرامجها البحثية، ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يريد ترمب نقله من إيران، والتفاوض لإبرام هدنة دائمة. لكن التقدم يشهد عراقيل مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق.