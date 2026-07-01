عاجل | القناة 12 الإسرائيلية.. إطلاق النار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "قوات الشرطة أطلقت النار على شخص في مدينة اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي".

وأضافت القناة أن منفذ العملية -يُعتقد أنه عربي غير مقيم في إسرائيل- حاول طعن شرطي من وحدة "اليسام"، وهي وحدة خاصة تابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، لكن عناصر الشرطة أطلقت عليه النار مما أدى إلى مقتله.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا من مكان عملية الطعن في اللد، يظهر قوات إسرائيلية تحيط بما يبدو أنها جثة منفذ العملية.

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن يحتمل أن يكون من الضفة الغربية، مؤكدة أن الشرطة تصنف الحادث كـ"عمل إرهابي".

ولم تورد الشرطة الإسرائيلية تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، فيما لم تتوفر على الفور إفادات من شهود عيان فلسطينيين حول الواقعة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة عبر الجيش والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1173 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، واعتقال قرابة 23 ألفا.