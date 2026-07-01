الشرطة الإسرائيلية تزعم إحباط عملية طعن في اللد

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "قوات الشرطة أطلقت النار على شخص في مدينة اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي".

وأضافت القناة أن منفذ العملية -الذي يُعتقد أنه عربي غير مقيم في إسرائيل– حاول طعن شرطي من وحدة "اليسام"، وهي وحدة خاصة تابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، لكن عناصر الشرطة أطلقت عليه النار مما أدى إلى مقتله.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله "أطلقنا النار على شخص حاول طعن أحد عناصرنا دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف المصدر أن دورية أمنية اشتبهت بشخص يحمل سكيناً وطلبت منه التوقف، إلا أنه فرّ هارباً وحاول مهاجمة عناصرها، مما دفعهم إلى تحييده على الفور، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا من مكان عملية الطعن في اللد، يظهر قوات إسرائيلية تحيط بما يبدو أنها جثة منفذ العملية.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن يحتمل أن يكون من الضفة الغربية، مؤكدة أن الشرطة تصنف الحادث بأنه "عمل إرهابي".

ولم تورد الشرطة الإسرائيلية تفاصيل بشأن هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث، ولم تتوفر على الفور إفادات من شهود عيان فلسطينيين حول الواقعة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة عبر الجيش والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 1173 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، واعتقال قرابة 23 ألفا.