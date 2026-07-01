تفاعل واسع مع اكتمال أعضائه.. ماذا يريد السوريون من مجلس الشعب الجديد؟

تفاعل السوريون مع إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اكتمال أعضاء المجلس بعد التكملة من قائمة الرئيس أحمد الشرع البالغة 70 عضوا، في أول مجلس يشكل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط آمال وتطلعات بمرحلة تشريعية جديدة تختلف عن ممارسات الماضي.

آمال بالتشريع والشفافية

وانقسمت مطالب السوريين، بين ضرورة إقرار تشريعات نوعية تخدم الاقتصاد والاستثمار، وبين التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة العادلة، فيما شدد آخرون على ضرورة أن يكون المجلس الجديد مستمعا حقيقيا لهموم المواطنين، بعيدا عن صورة "مجلس التصفيق" التي اتسم بها المجلس في عهد النظام المخلوع.

وقالت مواطنة سورية في استطلاع لمنصة "سوريا الآن": "نتمنى أن يكون هناك ممثلون عن كل فئات المجتمع، من نساء وفلاحين وتجار وصناعيين. هذا الشخص الذي وصل إلى الكرسي، كي يبقى عليه، يجب أن يعمل بجد حتى يثبت وجوده، فهو ابن هذا البلد ويجب أن يثبت أنه يستحق أن يكون كذلك".

وأضاف سوري آخر: "نأمل من مجلس الشعب الجديد أن يسمع كلامنا، خلافا لما كان عليه زمن النظام البائد، وألا يكون الوصول إلى أعضائه يحتاج إلى وساطات".

وأشار ثالث إلى فارق واضح بين المرحلة الحالية والسابقة في اختيار الشخصيات التي خرجت لتمثيل الشعب، وقال: "هذه الشخصيات كانت مخلصة في زمن الثورة وفي زمن بناء الدولة".

وقال مواطن عائد من الخارج لـ"سوريا الآن": "نحن بانتظارهم، وبانتظار قوانين جيدة منهم ترتبط بالاستثمار والعمل. نحن رجعنا من الخارج من أجل أن نرى ما يمكن أن ينتجه المجلس من تشريع".

تفاعل واسع على منصات التواصل

بدورها شهدت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، تفاعلا كبيرا مع اكتمال أعضاء المجلس الذي سيعقد أول جلساته الاثنين القادم.

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وكتب الناشط محمود الطرن عبر منصة "إكس": "كل التوفيق لمجلس الشعب (ربما يعود يوما تحت شعار المجلس النيابي كما كان سابقا)". وأضاف: "إن عودة الحياة التشريعية في البلاد أساس لاستقرار عمل مؤسسات الدولة، وضمانة لاستدامة خطط التعافي وتحقيق النمو. فعلا، سوريا تزهر من جديد".

من جهته، اعتبر الصحفي سامر الأحمد عبر "إكس"، أن "إعلان أسماء أعضاء مجلس الشعب خطوة لطالما انتظرها الشعب السوري، فنحن نراقب بدء أعمال المجلس، فهناك الكثير من الحقوق التي لا تزال تنتظر إحقاق العدالة، وهي أمانة ومسؤولية تقع على أعضاء مجلس الشعب".

أما غسان ياسين، فرأى أن المسؤولية واقعة على الجميع، وكتب: "تقع علينا جميعا مسؤولية استكمال أهداف الثورة السورية العظيمة، والعمل على أن يكون لدينا برلمان منتخب ورئيس منتخب وبلديات منتخبة ونقابات منتخبة وغرف تجارية وصناعية منتخبة وأندية رياضية قياداتها منتخبة مع نهاية السنوات الثلاث المتبقية للمرحلة الانتقالية".

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، صباح اليوم، أسماء قائمة الرئيس السوري أحمد الشرع المكملة لأعضاء مجلس الشعب، والتي تضم 70 عضوا.

وبحسب ما أعلنته اللجنة العليا خلال المؤتمر الصحفي، فإن قائمة الرئيس تضم 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا، كما توزعت القائمة بين 47 من الكفاءات و23 من الأعيان.