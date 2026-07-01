ترمب يكشف عن دخله من العملات المشفرة

سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دخلا بلغ حوالي 1.4 مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأمريكي لأخلاقيات الحكومة.

وتُظهر البيانات التي أفصح عنها ترمب للمكتب أن شركاته وشركات عائلته حصلت على قرابة 800 مليون دولار من شركة "ورلد ليبرتي فايننشال" للعملات المشفرة، والتي أُطلقت في سبتمبر/أيلول 2024 وقدمت لها عائلة ترمب دعمها واسمها.

كما تكشف الوثائق أن ترمب جنى أيضا 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة المسماة "ترمب

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ويُلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما.

وقالت وكالة رويترز إن هذه الإفصاحات تظهر كيف أن ترمب يجني حاليا أغلب دخله من الأصول الرقمية التي تعززت بفضل سياساته.

وتُعد نشاطات ترمب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية 3 مرات تقريبا، إذ ارتفعت من 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقا لمجلة "فوربس".

وإلى جانب الإيرادات التي حققها من "ورلد ليبرتي فايننشال" وعملتها المشفرة، جنى ترمب أيضا ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة "كوين بايس".