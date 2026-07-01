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ترمب وهجوم إيران الملغى.. تسريبات عن آخر محادثات البيت الأبيض وقناة "منع الاشتباك"

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U.S. President Donald Trump speaks with U.S. Defense Secretary Pete Hegseth at Memphis Air National Guard Base in Memphis, Tennessee, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) يتحدث إلى وزير الحرب بيت هيغسيث (رويترز-أرشيف)
Published On 1/7/2026

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد جيه دي فانس نائب الرئيس أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر المسؤولون أن ترمب أجرى محادثات متعددة مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، وكان محور النقاش هو ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن المفاوضات واستئناف شن هجمات واسعة النطاق على إيران، وذلك رغم توقيع الطرفين في 18 يونيو/حزيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الجمود الدبلوماسي دفع ترمب إلى النظر في مسارات بديلة حيث استطلع آراء مساعديه بحثا عن أفكار جديدة، وقد عرض هيغسيث وكين خيارات لاستئناف الضربات الجوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية إيرانية.

بيد أن المسؤولين الأمريكيين أفادوا بأن ترمب قرر الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن، وأشاروا إلى أنه أحجم مرارا عن الموافقة على عمليات واسعة النطاق، إذ كان قد هدد بـ"محو الحضارة الإيرانية" والاستيلاء على جزيرة خارك لكنه تراجع في كلتا الحالتين.

مرونة بشأن موعد 18 أغسطس

وذكرت المصادر ذاتها أن ترمب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع في تجاوز الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي في 18 أغسطس/آب المقبل، إذ تنص مذكرة التفاهم على إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما.

في السياق نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض لوول ستريت جورنال إن ترمب يفضل دائما الحل الدبلوماسي، و"من الحكمة أن يبرم الإيرانيون اتفاقا جيدا مع الولايات المتحدة".

من جانبه، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز إن "الرئيس طلب منا متابعة مسار المفاوضات، ولدينا خيارات كثيرة إن لم تفض إلى حل دبلوماسي ناجح".

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وتابع قائلا "إذا لم تقدم إيران التنازلات التي ننتظر فسيظل برنامجها النووي مدمرا وقدراتها العسكرية محطمة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز مهما كانت نتيجة المفاوضات، وفق تعبيره.

وأشار فانس إلى أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وأضاف أن الرئيس ترمب "أوضح أننا سنرد إذا هاجم الإيرانيون السفن".

This aerial photograph shows boats anchored off Omans northern Musandam Peninsula near the Strait of Hormuz on June 27, 2026. Iran launched attacks on US sites in the Gulf in response to American strikes on the country, state media said on June 27, after Washington accused Tehran of attacking one of its cargo ships in the Strait of Hormuz. The trading of fire raised questions about efforts to keep the crucial waterway open while Washington and Tehran negotiate a final settlement to a war that began on February 28 with US and Israeli strikes on Iran. (Photo by AFP) /
قوارب ترسو قبالة سواحل عُمان قرب مضيق هرمز (الفرنسية)

قناة منع الاشتباك

وقال مسؤولون أمريكيون لوول ستريت جورنال إن إنشاء خط اتصال للأزمات بين الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية يُعد دليلا على تحسن العلاقات بين واشنطن وطهران، غير أن طهران نفت في وقت سابق فتح مثل هذا الخط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "قناة منع الاشتباك مفتوحة، وهي قيد الاستخدام بالفعل من قبل الجانبين".

وقد أكد الحرس الثوري الإيراني قبل أيام أن مزاعم مسؤولين أمريكيين بإنشاء خط اتصال مباشر بشأن مضيق هرمز هي محض افتراء، وأن "المضيق إيراني، ولا علاقة لأمريكا به".

ووفقا لوول ستريت جورنال، فإن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية حاليا تتمثل في إصرار إيران على فرض رسوم خدمة بمليارات الدولارات على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

المصدر: الجزيرة + وول ستريت جورنال

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