بالصور.. ميركل تزيح الستار عن لوحتها الرسمية في برلين

أزاحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الستار عن لوحتها الشخصية التي رسمها الفنان الفرنسي الألماني جيريمي كويراس في متحف بوده في برلين، لتنضم إلى لوحات أسلافها من المستشارين الرجال في مبنى المستشارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ميركل اتهامات بتبني موقف ليّن تجاه روسيا، وإثارة الاضطرابات بسبب سياسة الباب المفتوح خلال أزمة المهاجرين، وذلك بعد قضائها 16 عاما في السلطة عرفت خلالها بأسلوب قيادتها الهادئ والرصين.

وتظهر اللوحة ميركل وهي ترتدي إحدى ستراتها التي عرفت بها وكانت علامة مميزة لأسلوبها. ووفقا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، جلست ميركل أشهرا أمام الرسام لإنجاز هذا البورتريه داخل استوديو خُصص لهذا الغرض في برلين.

وفي تصريح أدلت به للصحيفة الأسبوع الماضي، قالت ميركل البالغة 71 عاما "من الغريب جدا أن يشهد المرء تحوله التدريجي إلى جزء من التاريخ"، مضيفة: "وعندها، سأكون مجرد لوحة معلقة هناك".