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بالصور.. ميركل تزيح الستار عن لوحتها الرسمية في برلين

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Former German chancellor Angela Merkel (L) and French-German artist Jeremie Queyras (R) stand next to his painting “Portrait of former Federal Chancellor Angela Merkel” as it was unveiled at the Bode Museum in Berlin on June 30, 2026.
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرسام جيريمي كويراس بجوار اللوحة التي كشفت عنها في متحف بودي في برلين في 30 يونيو 2026 (الفرنسية)
Published On 1/7/2026

أزاحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الستار عن لوحتها الشخصية التي رسمها الفنان الفرنسي الألماني جيريمي كويراس في متحف بوده في برلين، لتنضم إلى لوحات أسلافها من المستشارين الرجال في مبنى المستشارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ميركل اتهامات بتبني موقف ليّن تجاه روسيا، وإثارة الاضطرابات بسبب سياسة الباب المفتوح خلال أزمة المهاجرين، وذلك بعد قضائها 16 عاما في السلطة عرفت خلالها بأسلوب قيادتها الهادئ والرصين.

وتظهر اللوحة ميركل وهي ترتدي إحدى ستراتها التي عرفت بها وكانت علامة مميزة لأسلوبها. ووفقا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، جلست ميركل أشهرا أمام الرسام لإنجاز هذا البورتريه داخل استوديو خُصص لهذا الغرض في برلين.

وفي تصريح أدلت به للصحيفة الأسبوع الماضي، قالت ميركل البالغة 71 عاما "من الغريب جدا أن يشهد المرء تحوله التدريجي إلى جزء من التاريخ"، مضيفة: "وعندها، سأكون مجرد لوحة معلقة هناك".

A portrait of former German Chancellor Angela Merkel by artist Jeremie Queyras is unveiled at the Bode Museum in Berlin, Germany, June 30, 2026. REUTERS/Axel Schmidt
اللوحة رسمتها ريشة الفنان جيريمي كويراس، وعرضت في متحف "بودي" ببرلين، ألمانيا، في 30 يونيو 2026 (رويترز)
A visitor photographs French-German artist Jeremie Queyras' painting “Portrait of former Federal Chancellor Angela Merkel” after it was unveiled at the Bode Museum in Berlin on June 30, 2026.
تظهر اللوحة ميركل وهي ترتدي إحدى ستراتها التي عرفت بها (الفرنسية)
The painting “Portrait of former Federal Chancellor Angela Merkel” by French-German artist Jeremie Queyras is unveiled at the Bode Museum in Berlin on June 30, 2026.
جلست ميركل أشهرا أمام الرسام لإنجاز هذا البورتريه داخل استوديو خصص لهذا الغرض في برلين (الفرنسية)
Former German Chancellor Angela Merkel poses next to her portrait by artist Jeremie Queyras after its unveiling at the Bode Museum in Berlin, Germany, June 30, 2026. REUTERS/Axel Schmidt NO RESALES. NO ARCHIVES
تواجه ميركل اتهامات بتبني موقف ليّن تجاه روسيا وإثارة الاضطرابات بسبب سياسة الباب المفتوح خلال أزمة المهاجرين (رويترز)
People view a portrait of former German Chancellor Angela Merkel by artist Jeremie Queyras after its unveiling at the Bode Museum in Berlin, Germany, June 30, 2026. REUTERS/Axel Schmidt
أمضت ميركل 16 عاما في السلطة عرفت خلالها بأسلوب قيادتها الهادئ والرصين (رويترز)
المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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