منذ 997 يوما.. ناشط ياباني يتظاهر منفردا دعما لغزة

رغم بُعد المسافات وتعاقب الأشهر والسنوات، يواصل الناشط الياباني يوسوكي فوروساوا وقفته الاحتجاجية المنفردة في شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، محافظا على حضوره اليومي منذ 997 يوما.

وبرز اسم فوروساوا في اليابان وعلى منصات التواصل الاجتماعي بوصفه أحد أبرز الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصل الناشط تظاهره رغم تراجع زخم الاحتجاجات الجماهيرية في عدد من دول العالم، مؤكدا أن دافعه الأساسي هو الدفاع عن الإنسانية وكرامة الإنسان.

ويحرص فوروساوا على تنظيم وقفاته في أكثر المواقع حيوية داخل طوكيو، ولا سيما عند محطات القطارات المكتظة بالمسافرين، سعيا لإيصال رسالته إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وإبقاء ما يجري في غزة حاضرا في الوعي العام.

ويوثق الناشط الياباني هذه الوقفات باستمرار عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث يظهر حاملا لافتات كُتبت بعدة لغات، من بينها: "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن".

وقال فوروساوا في تصريح سابق لوكالة "سند" التابعة لشبكة الجزيرة: "بدأت العمل من أجل غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أتنقل في الشوارع لأنني أؤمن أن واجبي هو التظاهر من أجل الإنسانية وحقوق الإنسان، وأنا أكره العنصرية.. سأستمر في التظاهر حتى تحرير فلسطين".

وأكسبت استمرارية فوروساوا في التظاهر اهتماما متزايدا بين المتضامنين مع الفلسطينيين، حيث يحرص العديد من المارة على التقاط الصور معه ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن دعمهم لموقفه الذي حافظ عليه طوال سنوات الحرب.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيد، و173 ألفا و500 جريح، في ظل دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية متفاقمة نتيجة العمليات العسكرية والحصار المفروض على القطاع.