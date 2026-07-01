اللجنة العليا للانتخابات تعلن قائمة الرئيس المكملة لمجلس الشعب السوري

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء قائمة الرئيس السوري أحمد الشرع المكملة لأعضاء مجلس الشعب، والتي تضم 70 عضوا.

ودعا الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوم الاثنين القادم الموافق 6 يوليو/تموز الجاري، وذلك لأداء القسم وانتخاب رئيس المجلس.

وبحسب ما أعلنته اللجنة العليا خلال المؤتمر الصحفي، فإن قائمة الرئيس تضم 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة و13 معتقلا سابقا، كما توزعت القائمة بين 47 من الكفاءات و23 من الأعيان.

التوزيع العلمي والمحافظات

من حيث المؤهلات العلمية، ضمت القائمة 17 من حملة درجة الدكتوراه، و12 من حملة الماجستير، و18 من حملة الإجازة، و17 من حملة الشهادة الثانوية العامة، و4 من حملة المعاهد المتوسطة، و2 من حملة الدبلوم.

أما توزيع الأعضاء حسب المحافظات فجاء على النحو التالي:

حلب: 14 عضوا

إدلب: 5 أعضاء

الحسكة: 7 أعضاء

الرقة: 3 أعضاء

القنيطرة: عضوان

اللاذقية: 4 أعضاء

حماة: 5 أعضاء

حمص: 6 أعضاء

درعا: 4 أعضاء

دمشق: 5 أعضاء

دير الزور: 6 أعضاء

ريف دمشق: 5 أعضاء

طرطوس: عضوان

السويداء: عضوان

التوزيع حسب الاختصاصات

وفيما يخص الاختصاصات، توزعت القائمة على:

حقوقيون: 4

قطاع طبي: 7

مهندسون: 5

تربويون: 6

رجال دين: 4

رجال أعمال: 6

كاتب: 1

سياسيون وناشطون: 15

أكاديميون: 13

اقتصاديون وإداريون: 5

اختصاصات أخرى: 4

أسماء الأعضاء المكملين

وفيما يلي أسماء الأعضاء المكملين لقائمة الرئيس البالغ عددهم 70 عضوا، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا":

أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربا، إسراء زهير المشهور، بدر محي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا ططري، حسام الدين محمد ماجد رزمة.

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حسن إبراهيم دغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل دردة العبدالله، دعوة عبد الحميد الأحدب.

رامي شاهر الصالح، روزينا عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، سهيل حبيب الفاضل، صبح عقله البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عكيل العواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى.

كبرييل موشي كورية، لارا فتحي قديد، ليث وحيد البلعوس، مؤيد هايل القبلاوي، مادونا سهيل بشارة، ماهر عبد الوهاب علوش، محمد إبراهيم الزعبي، محمد إبراهيم حاج عثمان، محمد زياد الرباط، محمد سعيد عبد القادر الحسو.

محمد علي محمد ياسين، محمد نايف بلعاص، محمد ياسر دلوان، محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد، محمد موسى الطريحة، مرفت محمد صبحي توتو، مصطفى عبد الرحمن عبدي، مصطفى يحيى عكوش، مصعب خليل شيخ جدعان الهفل، مضر وفيق حمدان.

منذر أحمد سراس، مهرب محمد الحمود، ناصر محمد خير الحريري، نجوى بهجت قصاص، نوار إلياس نجمة، هدى عبد الباسط أتاسي، هيثم يوسف المعسعس، وديع محمد حاج حمود، ياسر سليمان منصور، يحيى محمد عماد إبراهيم.

عبد الكريم أحمد بركات، عبد المنعم محمد الناصيف، عبد الحكيم حواس بشار، عبد الله زهير الزايد، علاء حسين الموسى، عماد يعقوب برق، عمر فواز المحمد، عيسى محمد إبراهيم، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، فاطمة محمد حيدر.