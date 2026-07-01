اقتراب زوارق مسلحة من سفينة قبالة سواحل بلحاف اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن سفينة أبلغت عن اقتراب زوارق صغيرة على متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة، وذلك على بُعد 76 ميلا بحريا جنوب مدينة بلحاف اليمنية، مؤكدة أن طاقم السفينة بخير.

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت -في 15 يونيو/حزيران المنقضي- عن أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، إذ صدت هجوما لمسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاويات على بُعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وقالت الهيئة في بيان إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة "آر بي جي" باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار، وتمكن من صد هجومهم.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات اليمنية.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة، شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيّرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان أنصار الله (الحوثيون)، في يونيو/حزيران المنقضي، قد حظروا الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من تجدد الغارات بين إسرائيل وإيران، إذ قال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان إن "تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا ⁠⁠لقواتنا المسلحة" من اللحظة.