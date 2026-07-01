استقال احتجاجا على قمع درعا.. الحريري يعود إلى مجلس الشعب

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء قائمة الرئيس السوري أحمد الشرع المكملة لأعضاء مجلس الشعب السوري، والتي تضم 70 عضوًا.

وبرز من بين الأسماء ناصر محمد خير الحريري، النائب السابق الذي قدم استقالته عام 2011 احتجاجا على تعامل الأجهزة الأمنية مع التظاهرات وحصار مدينة درعا بعد انطلاق الثورة السورية، ليعود اليوم إلى القبة التشريعية مجددا ضمن القائمة الرئاسية.

النشأة والإرث العشائري

وُلد الشيخ ناصر الحريري عام 1955 في مدينة "الشيخ مسكين" بمحافظة درعا، ويُعتبر أحد أبرز الفاعلين المحليين والتقليديين في جنوب البلاد.

يستند الحريري في نفوذه إلى خلفية عشائرية وازنة، فهو شيخ عائلة "الحريري" التي تمثل إحدى كبرى المجموعات العشائرية في منطقة حوران والممتدة عبر الحدود.

كما تولى والده، محمد خير الحريري، دورا تاريخيا بارزا في الواجهة الاجتماعية والسياسية للمنطقة خلال العقود الماضية، مما منح ناصر رصيدا مجتمعيا مبكرا.

المقعد النيابي والاستقالة عام 2011

قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، شغل الحريري مقعدا في مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا.

ومع تفجر الاحتجاجات الشعبية في درعا مارس/آذار 2011 وتصاعد قمع أجهزة نظام الأسد للمظاهرات، أعلن الحريري في 23 أبريل/نيسان 2011 عبر وسائل الإعلام الاستقالة من منصبه في مجلس الشعب، بالتزامن مع استقالة النائب الآخر عن المحافظة خليل الرفاعي الذي توفي في مارس/آذار 2020.

وقال الحريري حينها للجزيرة إن سبب استقالته هو فشله في حماية الشعب السوري من "رصاص الغدر" الذي تطلقه قوات الأمن، متسائلا عمن يصدر الأمر بإطلاق النار بعدما وعد الرئيس السوري المخلوع حينها وجهاء محافظة درعا بعدم إطلاق النار.

عودة إلى درعا بعد سنوات المنفى

عقب الاستقالة، غادر الحريري سوريا واستقر في الأردن كغالبية الشخصيات السياسية والوجاهات الاجتماعية المنحدرة من الجنوب السوري.

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وخلال سنوات الثورة، اتسم نشاطه بالتركيز على ملفات الداخل وحل النزاعات والتنسيق الاجتماعي والعشائري المرتبط بملفات درعا، مفضلا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والمعارضة التقليدية في الخارج.

وبعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، عاد الحريري إلى مسقط رأسه في محافظة درعا، وحظيت عودته باستقبال شعبي وعشائري حافل من أهالي المنطقة.