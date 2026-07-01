"إعانة لا أريدها".. نتنياهو يلوّح بالاستغناء عن المساعدات الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبته في الاستغناء عن المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتل أبيب، مشبها إياها بـ"الإعانة الاجتماعية"، وذلك في ظل توترات تشوب العلاقات بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية بُثت مساء الثلاثاء "أريد وقف المساعدات الأمريكية. إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية. لا أريدها"، زاعما أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يُصنَّف ضمن الاقتصادات الصغيرة، بل بات يمتلك القدرة على الاعتماد على ذاته وتحمّل تكاليفه بالكامل.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة – أنه يسعى لوضع خطة تمتد 10 سنوات، تهدف إلى تقليل الاعتماد على واشنطن تدريجيا.

وأشار إلى أنه سبق أن طرح هذه الرؤية أمام الكونغرس عام 1996، مشددا على أن اقتصاد إسرائيل الذي يقترب من حاجز تريليون دولار سيكون قادرا على تمويل نفسه بدءا من العام المقبل.

إعادة هيكلة

وكان نتنياهو قد كشف – في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية في 11 مايو/أيار الماضي – عن نيته إعادة هيكلة العلاقة المالية مع واشنطن، قائلا "أريد أن أخفض الدعم المالي الأمريكي إلى الصفر، أي المكون المالي للتعاون العسكري القائم بيننا".

وأضاف حينها أنه يجب البدء فورا في التخلص تدريجيا من الدعم العسكري الذي يبلغ 3.8 مليارات دولار سنويا، وذلك على مدى العقد القادم، مشيرا إلى أنه ناقش هذا التوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تُعَد الحليف الأكبر لإسرائيل، ويرتبط الطرفان باتفاقية وُقعت عام 2016 لتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات (بين عامي 2019 و2028).

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن تباينات واضحة بشأن المفاوضات مع إيران، ويرى مسؤولون إسرائيليون أن إدارة الرئيس ترمب باعدت بين تل أبيب ومسارات التفاوض مع واشنطن، دون مراعاة كافية للمطالب والمصالح الإسرائيلية.

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يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا في حرب مع إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وهي المواجهات التي أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، تلتها ردود إيرانية أدت إلى وقوع قتلى في صفوف الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.