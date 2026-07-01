أمير قطر يبحث مع كوشنر وويتكوف مستجدات التفاوض بين واشنطن وطهران

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم، وذلك خلال استقباله المبعوثَين في قصر لوسيل بالدوحة.

وقال الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما مستجدات المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين.

ووفق الديوان الأميري، تطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع الراهنة في لبنان، وتأكيد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

وأكد أمير قطر استمرار جهود قطر بالشراكة مع باكستان في الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز أمن المنطقة، وتدعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقديرهما للدور القطري في دعم مسار المحادثات وتقريب وجهات النظر، مؤكدَين التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، أن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، وقعت الولايات المتحدة وإيران إلكترونيًّا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.