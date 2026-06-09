من أطلق أول صاروخ عياش؟ القسام تكشف كواليس استهداف مطار رامون

كشفت كتائب القسام عبر مقطع مرئي عن هوية المنفذ الذي تولى تجهيز وإطلاق أول صاروخ من طراز "عياش 250″، وهو الحدث الذي أعلن عنه الناطق العسكري السابق أبو عبيدة خلال معركة "سيف القدس" في عام 2021.

وجاء هذا الكشف ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تنعى فيها الكتائب شهداءها، حيث سلط المقطع الضوء على سيرة الشهيد محمود إبراهيم مصبح، الذي شغل منصب نائب قائد مجموعة في كتيبة المدفعية التابعة للواء خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد بصورة لافتة ظهور الشهيد مصبح وهو يتولى تجهيز صاروخ "عياش 250" من أجل إطلاقه، وكان أبو عبيدة قد أعلن في تلك المعركة عن دخول هذا الصاروخ إلى الخدمة بمدى يتجاوز 250 كيلومتراً، وبقدرة تدميرية وصفت بأنها الأكبر ضمن ترسانة المقاومة، حيث استهدف في ذلك الوقت مطار رامون الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة.

ولم تقتصر مسيرة الشهيد مصبح، الذي ارتقى في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، على إطلاق صاروخ عياش، بل تضمنت المقاطع مشاهد تظهر عمله في إعداد الراجمات الصاروخية، وتدريباته على قذائف الهاون الثقيل، إلى جانب ظهوره وهو يجهز رشقة صاروخية لإطلاقها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة في غزة.

وقد أثار هذا المقطع المرئي ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل، حيث أشار الصحفي محمد هنية إلى أن العقل الغزاوي تمكن من صنع هذه المعجزة داخل منطقة محاصرة يمنع الاحتلال دخول الهواء إليها، مع التأكيد على أن هذا العقل صنع وقدم، لكنه واجه حالة من الخذلان من العالم بأسره.

وفي السياق ذاته، أعادت حسابات إخبارية محلية نشر مقطع إعلان أبي عبيدة عن إطلاق الصاروخ لربط الحدث بصانعه.

من جهة أخرى، عبر الناشط محمود الشريف عن دهشته من القدرة على إنتاج وتجهيز سلاح بحجم الصاروخ الباليستي في منطقة ضيقة مثل غزة، مع الإشارة إلى صعوبة الإطلاق وتجنب الكشف الحتمي، لكنه وصف المنفذين بالأبطال الذين استطاعوا صنع كل شيء.

واختتم المدون رأفت نبهان سلسلة التفاعلات بتأكيده على أن المقاومة وجدت لتبقى، وأن رجالها ثابتون ومتجذرون في أرضهم على الرغم من كل المؤامرات وحرب الإبادة.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ بأوامر عليا من القائد العام الأسبق لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف خلال حرب 2021، وكان حينها هو الأحدث في منظومة صواريخ حماس، وينسب اسمه للمهندس الشهيد يحيى عياش أحد أبرز قادة كتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل في عام 1995.