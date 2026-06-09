ممرات إيرانية وعسكرة خفية.. الجزيرة توثق واقع الملاحة بمضيق هرمز

تحول مضيق هرمز خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى إلى أكثر من مجرد ممر مائي حيوي، بعدما برز باعتباره ورقة ضغط إستراتيجية تمس الأمن والطاقة والتجارة العالمية. وفي وقت تزايدت فيه المخاوف من تعطّل الملاحة، بات المضيق محورا للصراع والردع معا.

وفي تقرير ميداني أعده مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، تبدأ الرحلة من مدينة بندر عباس الواقعة على الضفة الشمالية للمضيق، حيث تحولت المدينة الساحلية إلى نقطة ارتكاز رئيسية في المشهد العسكري منذ الأيام الأولى للمواجهة.

فمن هذه المنطقة، استُهدف أحد أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية الإيرانية، في هجوم اعتُبر تمهيدا لضربات أوسع استهدفت العمق الإيراني، ومنذ ذلك الحين، أصبحت بندر عباس في قلب التطورات المرتبطة بأمن المضيق وحركة الملاحة فيه.

ولا تبعد المدينة كثيرا عن ميناء رجائي، أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية، والذي انعكست عليه تداعيات الحرب بشكل مباشر، بعدما شهد تراجعا ملحوظا في حركة الشحن والتبادل التجاري مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع المواجهة.

ومع اتساع دائرة التوتر، عززت إيران مراقبتها للمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، وأصبحت التحركات البحرية في المنطقة تخضع لمتابعة دقيقة، في ظل مخاوف متبادلة من أي تصعيد قد يؤثر على حركة العبور.

مراقبة من البحر

ومن داخل المضيق، تكشف المشاهد الميدانية تراجع النشاط الملاحي بشكل لافت، حيث ترسو أعداد من السفن وناقلات النفط في انتظار تطورات المشهد، بينما فضلت أخرى التوقف مؤقتا تجنبا للمخاطر المرتبطة بالوضع الأمني.

ولا يقتصر التوقف على السفن الأجنبية فقط، إذ تظهر سفن إيرانية بدورها وهي تنتظر انفراج الأزمة. أما السفن الراغبة في العبور، فتجد نفسها أمام إجراءات وتوصيات تفرضها السلطات الإيرانية لضمان المرور عبر الممرات المحددة.

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وتستند هذه الإجراءات إلى شبكة من الجزر الإستراتيجية المنتشرة في المضيق، وفي مقدمتها قشم وهرمز ولاراك، وهي جزر تمنح طهران قدرة واسعة على مراقبة خطوط الملاحة والتحكم بمسارات الدخول والخروج.

ومن بين هذه الجزر، تبرز قشم بوصفها أكبر الجزر الإيرانية وأكثرها أهمية من الناحية العملياتية. فقد تحولت خلال الأزمة إلى مركز رئيسي لمتابعة السفن ورصد التحركات البحرية على امتداد الممر المائي الحساس.

وتؤدي الجزيرة دورا محوريا في منظومة المراقبة الإيرانية، إذ تتم من سواحلها متابعة السفن العابرة، كما تُستخدم مواقعها البحرية في التعامل مع السفن التي لا تلتزم بالإجراءات المعتمدة لعبور المضيق.

جزر في المواجهة

لكن هذه الأهمية الإستراتيجية جعلت قشم ضمن أهداف الضربات الأمريكية، حيث لا تزال آثار الهجمات ظاهرة في بعض المواقع الساحلية، ورغم سريان وقف إطلاق النار، فإن المخاوف الأمنية لم تغادر الجزيرة بشكل كامل.

وفي قلب المضيق تبرز جزيرة هرمز، التي خصصت لها إيران دورا محوريا ضمن ما تصفه بالممرات الآمنة للملاحة. فموقعها الجغرافي يمنحها قدرة استثنائية على الإشراف على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وحساسية في العالم.

ورغم أن مساحة الجزيرة محدودة مقارنة بقشم، فإن موقعها الإستراتيجي حولها إلى نقطة مراقبة متقدمة. ومن هناك يمكن متابعة حركة السفن العابرة ورصد النشاط البحري على امتداد الممرات المؤدية إلى الخليج وخارجه.

كما أن الطبيعة الصخرية للجزيرة وإطلالتها المباشرة على المضيق عززتا قيمتها العسكرية، إذ توفر تضاريسها ظروفا مناسبة للمراقبة والانتشار، ضمن شبكة دفاعية تعتمد على توزيع القدرات العسكرية على أطراف المضيق المختلفة.

ورغم أن الزائر للجزر الإيرانية قد لا يلحظ حضورا عسكريا كثيفا في المشهد اليومي، فإن حالة الاستنفار تبقى قائمة. وتستند الحسابات الإيرانية إلى فرضية أن هذه الجزر قد تكون هدفا لأي عمليات عسكرية مستقبلية في المنطقة.