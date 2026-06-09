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مشروع قرار أوروبي أمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات عن برنامجها النووي
Published On 9/6/2026|
آخر تحديث: 13:52 (توقيت مكة)
مشروع القرار الأوروبي الأمريكي قبيل جلسة التوصيت بوكالة الطاقة الذرية:
- إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات
- قلقون بشأن عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام
- نطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية
- ندعو إيران بالسماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من المواد النووية
- اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة