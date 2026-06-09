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مشروع قرار أوروبي أمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات عن برنامجها النووي

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BUSHEHR, IRAN - AUGUST 21: This handout image supplied by the IIPA (Iran International Photo Agency) shows a view of the reactor building at the Russian-built Bushehr nuclear power plant as the first fuel is loaded, on August 21, 2010 in Bushehr, southern Iran. The Russiian built and operated nuclear power station has taken 35 years to build due to a series of sanctions imposed by the United Nations. The move has satisfied International concerns that Iran were intending to produce a nuclear weapon, but the facility's uranium fuel will fall well below the enrichment level needed for weapons-grade uranium. The plant is likely to begin electrictity production in a month. (Photo by IIPA via Getty Images)
محطة بوشهر تعد أول منشأة نووية في إيران (غيتي)
Published On 9/6/2026
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آخر تحديث: 13:52 (توقيت مكة)

مشروع القرار الأوروبي الأمريكي قبيل جلسة التوصيت بوكالة الطاقة الذرية:

  • إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات
  • قلقون بشأن عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام
  • نطالب إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية
  • ندعو إيران بالسماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من المواد النووية
  • اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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