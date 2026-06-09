محاميتان: حياة الصحفي التونسي المضرب عن الطعام مراد الزغيدي "في خطر"

قالت محاميتا عائلة الصحفي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي المسجون في تونس إن وضعه "بالغ الخطورة" بعدما بدأ إضرابا عن الطعام، وشدّدتا على أنه أُودِع السجن "بسبب" مهنته.

ورأت المحاميتان لويز اليافي وإيناس دافو أن هذا الإضراب عن الطعام "يعكس انسداد" الأفق حاليا بالنسبة للزغيدي ويهدف "إلى التنديد بأكثر من عامين من الحرمان من الحرية بسبب ممارسته لنشاطه الصحافي".

وأكدت محكمة استئناف في تونس في منتصف مايو/أيار الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بحق الصحفيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في محاكمة ندّدت بها منظمة "مراسلون بلا حدود" بوصفها "مضايقة قضائية".

وأُوقِف الصحفيان وأُودِعا السجن في مايو/أيار 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتُبرت بمثابة انتقادات للرئيس قيس سعيّد.

وبينما كان من المفترض أن يُفرج عنهما في يناير/كانون الثاني 2025 بعد قضائهما ثمانية أشهر في السجن، فتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي، ما أدى إلى صدور حكم جديد بحقهما تم تأكيده في الاستئناف.

ولفتت المحاميتان إلى أن حرية الصحافة تكون "مهددة مباشرة" عندما تُستخدم "الإجراءات القضائية، في الواقع، لتمديد حرمان صحافي من الحرية وإسكات ممارسة التعبير المستقل".

ودعت عائلة مراد الزغيدي السلطات التونسية إلى "وضع حد لهذا الاحتجاز والشروع في الإفراج الفوري عنه"، كما طالبت فرنسا بـ"التحرك من دون تأخير وبأقصى درجة من الحزم" لصالحه.

وحثت عائلة الزغيدي -وهو المعلق الرياضي السابق على قناة كانال +- المنظمات المدافعة عن الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان على "التحرك من دون تأخير" لإطلاق سراحه.