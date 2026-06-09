كيف أنقذت المنظومات الذكية طاقم الأباتشي الأمريكية في ساعتين؟

تتواصل حالة الترقب بشأن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل بعد الإعلان عن سقوط مروحية هجومية أمريكية من طراز "أباتشي" خلال مهمة جوية في محيط مضيق هرمز، وسط تضارب في المعلومات المتعلقة بملابسات الحادث وما إذا كان ناجما عن استهداف متعمد أم عن اصطدام غير مقصود بطائرة مسيّرة إيرانية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادثة بأنها "هجوم"، وتوعد بالرد، لكنه أعلن لاحقا أن ما جرى "ليس أمرا جللا"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة وول ستريت جورنال .

من جهتها، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيق خلص إلى أن مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، لكنه لم يحسم بعد إن كان اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا.

وبحسب موقع أكسيوس ، فإن عملية بحث استمرت ساعات للعثور على طاقم المروحية. وكان ترمب تحدث عن إنقاذ طيارين كانا على متن المروحية.

في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن بلاده لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية.

وخلال عرض على الخارطة التفاعلية للجزيرة، أوضحت سلام خضر أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادث وقع قبالة خليج عمان وفي نطاق بحر العرب.

وأضافت أن عملية إنقاذ طاقم المروحية لم تستغرق أكثر من ساعتين، في تطور وصفته باللافت، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية فعّلت للمرة الأولى وحدة "تاسك فورس 59" المتخصصة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوارب غير المأهولة لتنفيذ عمليات الاستطلاع والإنقاذ.

كما أشارت إلى أن أحد هذه القوارب غير المأهولة يُعتقد أنه نفذ مهمة إنقاذ الطيارين اللذين كانا على متن مروحية الأباتشي خلال فترة وجيزة، بعد أن سبقتها عملية إرسال مسيّرة بحرية من طراز "ديفيل راي" ، وهي منصة سطحية تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتُستخدم لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات.

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وبناء على البيانات التي توفرها هذه المسيّرة، يتم توجيه زوارق سريعة لتنفيذ عمليات الانتشال، في نموذج عملياتي يُعتقد أنه استخدم للمرة الأولى في ساحة قتال نشطة خلال هذه العملية.

وتوضح المعلومات أن هذه الأنظمة جرى تطويرها خلال السنوات الأربع الماضية من قبل القيادة المركزية الأمريكية، فيما يُنظر إلى هذا الاستخدام بوصفه أول تطبيق فعلي لها في مهمة إنقاذ ميدانية.

المعطيات غير كافية

من جانبه، قال العميد حسن جوني، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن سقوط مروحية أمريكية هجومية من طراز أباتشي في هذا النطاق الجغرافي يمثل سابقة ضمن سياق المواجهة الحالية، موضحا أن هذا النوع من الطائرات يعد من أكثر المروحيات تطورا في الخدمة العسكرية الأمريكية.

وأضاف جوني، خلال فقرة التحليل العسكري، أن المعطيات الحالية لا تزال غير كافية لحسم ما إذا كان الاصطدام ناتجا عن استهداف مباشر أم حادث عرضي، لكنه أشار إلى أن احتمال إسقاط مروحية عبر طائرة مسيّرة يبقى ممكنا من الناحية الفنية، نظرا لحساسية بعض مكونات منظومة الطيران.

وأوضح أن أي خلل يصيب أجزاء التحكم أو منظومة المراوح قد يؤدي إلى فقدان القدرة على مواصلة التحليق، ما يمنح الطاقم هامشا زمنيا محدودا لاتخاذ قرار القفز أو تنفيذ إجراءات النجاة.

وفي ما يتعلق بالرد الأمريكي المتوقع، رجّح جوني أن يرتبط حجمه بطبيعة الحادث ونتائج التحقيقات، موضحا أن ثبوت وجود استهداف متعمد سيُعامل عسكريا باعتباره هجوما مباشرا، بينما قد يكون الرد أكثر محدودية إذا تبين أن الحادث وقع من دون قصد.

وأشار إلى أن عدم تسجيل خسائر بشرية بعد نجاح عملية الإنقاذ يمنح واشنطن مساحة أوسع لاعتماد رد محسوب، لا يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة أو إعادة إشعال الحرب بصورة أوسع.