نيويورك تايمز: سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين – اليوم الثلاثاء – سقوط مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين.

وذكر المصدران للصحيفة أن طاقم المروحية، المؤلف من شخصين، جرى إنقاذه وإجلاؤه بسلام.

وبحسب أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

وأفادت الصحيفة بوقوع الحادث بعد أيام من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة ثم تراجعها، حيث تبادلت إسرائيل وإيران – أمس الاثنين – الضربات العسكرية قبل الإعلان عن هدنة مرة أخرى، في أحدث تطور للمواجهة منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نسيان الماضي.

من جانبها، لم تصرح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سقوط المروحية على الفور، كما لم تعلق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على الحادث بعد.