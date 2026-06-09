سقوط أول مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين – اليوم الثلاثاء – سقوط مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين.

وذكر المصدران للصحيفة أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية، المؤلف من طيارين، بسلام من موقع الحادث.

وبحسب أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

وأفادت الصحيفة بوقوع الحادث بعد أيام من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة ثم تراجعها، حيث تبادلت إسرائيل وإيران – أمس الاثنين – الضربات العسكرية قبل الإعلان عن هدنة مرة أخرى، في أحدث تطور للمواجهة منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نسيان الماضي.

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الطيارين بخير، فيما لم تعلق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على الحادث حتى اللحظة.

ميزات أباتشي

تعد مروحية "أباتشي إيه إتش-64" الهجومية واحدة من أكثر المقاتلات الأمريكية رعبا حول العالم، إذ تتمتع بقدرة عالية على المناورة والفتك، ويمكنها تنفيذ العمليات عن قرب وفي العمق وفي الأجواء المختلفة لتدمير الدبابات والأفراد والأهداف المادية في بيئات قتالية معقدة ومتنوعة.

وصُممت مروحية أباتشي لتكون منصة جوية متكاملة لإطلاق الأسلحة، مزوّدة بمدفع أوتوماتيكي من طراز "إم 230 إي 1" (M230E1) عيار 30 مليمترا، ونظام صواريخ جوية بزعانف قابلة للطي، إضافة إلى نظام صواريخ "هيلفاير" الموجهة نحو الأهداف الدقيقة، مما يمنحها القدرة على تنفيذ مهام هجومية متعددة بدقة وفعالية عالية.

ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة الدولية، على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، لجاء الجيش الأمريكي إلى استعمال مروحيات أباتشي، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" وطائرات هجومية من طراز "إف-إيه 18" و"إف-35″، ضمن حملة حصار بحري مكثفة تشنها القيادة المركزية الأمريكية للتصدي لهذا الإجراء الإيراني.