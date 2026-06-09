إيران تنفي استهداف الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز

نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة، اليوم الثلاثاء، وقوف إيران وراء استهداف مروحية الأباتشي الأمريكية التي سقطت فوق مضيق هرمز الليلة الماضية.

وقال المسؤول الإيراني إن ثمة احتمالا بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز، على حد تعبيره.

وأكد المسؤول الإيراني أنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

"التحدث بلغات أخرى"

من جانبه، أنحى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، باللائمة في وقوع الصدام بين إيران والولايات المتحدة على الوجود الأمريكي في المنطقة، مطالبا القوات الأمريكية بالمغادرة فورا.

وقال في منشور على منصة إكس: "مضيق هرمز ليس مياها دولية، بل ممر مائي مشترك بين إيران وعُمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية. الحدود البحرية واضحة وضوحا تاما".

وأضاف: "قوتنا المسلحة القوية في تأهب مستمر بشأن أي انتهاك لأجواء أو أراضي أو مياه إيران. القوات الأجنبية الموجودة قرب أراضينا تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار".

وتابع: "لتقليل الأخطار، فإن أفضل حل هو أن تغادر القوات الأجنبية في أسرع وقت بيئة لن تكون مرحبة أبدا بأي وجود عدائي".

وصعد عراقجي من خطابه قائلا: "إيران تفضل لغة الدبلوماسية. ومع ذلك، كما أظهر مقاتلوها الشجعان للعالم، فإننا نعرف التحدث بلغات أخرى أيضا".

وتأتي تصريحاته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران مسؤولة عن إسقاط مروحية أباتشي أمريكية كانت تجري دورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك.

قناة عراقجي ويتكوف

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قناة التفاوض بين عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أدت دورا حاسما من مساء الأحد حتى صباح الاثنين لخفض التصعيد الأخير الذي أطلقت فيه إيران صواريخ على إسرائيل.

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وأضافت الصحيفة أن ويتكوف نقل رسائل تحث إيران على تجنب التصعيد في تبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل.

وقال المسؤولون للصحيفة إن قناة التفاوض بين عراقجي وويتكوف ساهمت في إعلان إيران وقف هجماتها على إسرائيل ليعمد ترمب بعد ذلك إلى الضغط على نتنياهو لإلغاء هجوم كان مخططا له داخل الأراضي الإيرانية، وفقا للمسؤولين.

وأشار المسؤولون للصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستُستأنف من حيث توقفت بعد تعهد ترمب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية.