الجيش الإسرائيلي يجري عملية تمشيط واسعة بعد تسلل مسلح من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل من ادعى أنه مسلح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته.

وقال في بيان: "رصدنا مسلحا قرب السياج الحدودي مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير". وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق، وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل. ولم يكشف على الفور عن هوية المسلح.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسغاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

وفي البداية، ذكرت هيئة البث الرسمية أن الحدث وقع داخل لبنان قرب الحدود الإسرائيلية، ثم أفادت بأنه وقع داخل إسرائيل.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ما حدث هو عملية تسلل من لبنان، الذي تشن عليه إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي عدوانا خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/نيسان الماضي ثم مُدّدت حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وبعض آخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الراهن مسافة تزيد على 10 كيلومترات.