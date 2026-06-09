رئيس الوزراء القطري يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أفق تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

وأشار بيان لمجلس التعاون الخليجي إلى أن البديوي قدّم الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون.