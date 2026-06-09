حماس.. تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة.

وأضاف قاسم، في حديث للجزيرة، أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاطت بكل مرونة مع مقترحات الوسطاء (مصر وقطر وتركيا).

وأكد أنه تم التوصل إلى مقاربات وصفها بالمقبولة من جميع الأطراف التي شاركت في لقاءات القاهرة.

وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم حماس إن التطبيق الفعلي لخطة ترامب للسلام في غزة يستدعي الضغط على الاحتلال ليطبق ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق، ووقف الخروقات المتواصلة، ويقبل بمقاربات معقولة في ما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق أسفرت عن استشهاد ألف فلسطيني.

وشدد قاسم على أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال ومجلس السلام الخاص بغزة ممثلا في مديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف.

والشهر الماضي، عرض ملادينوف خارطة طريق أممية من 15 بنداً لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وباقي فصائل المقاومة.

واتهمت حركة حماس المدير التنفيذي لمجلس السلام بالمسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة، وطالبته بوقف ما وصفته بالتحريض ضد القطاع وضد الحركة، والالتزام بخطة وقف الحرب دون إدخال تعقيدات جديدة.

ومن أبرز محاور الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وإسناد إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى تشكيل "قوة استقرار" دولية. وترفض فصائل المقاومة نزع سلاحها قبل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.