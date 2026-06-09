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أمير قطر يبحث مع أمير الكويت العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

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المصدر: وكالة الأنباء القطرية كومبو من اليمين: الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت https://qna.org.qa/ar-QA/news/news-details?id=%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&date=28/02/2026
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر (يمين) والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (الجزيرة)
Published On 9/6/2026

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان للديوان الأميري أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان أن أمير قطر استعرض مع أمير الكويت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: الجزيرة

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