أمير قطر يبحث مع أمير الكويت العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان للديوان الأميري أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان أن أمير قطر استعرض مع أمير الكويت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.