إيران تعلن وقف عملياتها وأنباء عن شروط إسرائيلية للهدنة

أعلن مقر خاتم الأنبياء، اليوم الاثنين، وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري في بيان "على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلما أن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف"، مؤكدا أن طهران "لن تخضع أبدا" أمام أعدائها.

وأضاف ذو الفقاري أنه إذا استمر العدوان والعمليات العدائية ضد إيران وحلفائها، فإن رد القوات المسلحة عليها سيكون أقوى بكثير.

ضربة مؤلمة

وأوضح ذو الفقاري أن القوات المسلحة نجحت في ضرب أهداف مهمة وحساسة داخل الأراضي المحتلة، ضمن ما وصفها بعمليات "دقيقة وذكية وثقيلة"، مؤكدا أن العدو تحمّل خسائر "كبيرة ومؤلمة".

وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء على أن القوات "وجهت ردا مؤلما للكيان الصهيوني، ردا على اعتداءاته في جنوب لبنان واستمرار عملياته العدوانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت".

وأردف "يجب أن يتعلم الكيان الصهيوني وداعموه درسا من هذا الرد، الذي نفذته قواتنا المسلحة المقتدرة دعما للشعب اللبناني المظلوم".

أنباء عن شروط وقف إطلاق النار

على الجانب الآخر، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران، مفادها أنه لن تكون هناك هجمات إضافية ما لم تطلق إيران النار مرة أخرى.

كما ذكرت القناة 12 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل قليل، ونقلت في هذا الشأن عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب "تنتظر توجيها واضحا من القيادة السياسية بشأن وجهتنا".

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وتعليقا على الإعلان الإيراني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران تسعى من خلاله إلى "توسيع معادلة الرد" بحيث يشمل ذلك الرد على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان وليس فقط الاعتداءات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي هذا السياق، لفتت إذاعة الجيش إلى أن آخر غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان كانت قبل ظهر اليوم، وهو ما قد يكون مؤشرا إيجابيا على توقف إطلاق النار بين الطرفين.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، اندلعت مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، شملت تبادل غارات جوية وصواريخ باليستية استهدفت مناطق عدة ومنشآت حيوية بين الطرفين.

وطالب ترمب كلا من تل أبيب وطهران بـ"وقف القتال فورا" بعد ساعات من تجدد القصف المتبادل بين الطرفين، الذي هدد بعودة الحرب وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصته تروث سوشيال "على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا"، دون مزيد من التفاصيل.

وضغط ترمب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا مع إيران، وبلغ الضغط ذروته حين وبخ نتنياهو بألفاظ نابية في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، شنت إسرائيل -في وقت سابق أمس الأحد- غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة خطة لهدنة في لبنان قبل أيام.

وأطلقت إيران ‌‌‌‌دفعات من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على ذلك، مما هدد المحادثات بين واشنطن وطهران، لكن ترمب أصر على أن اتفاقا لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا لا يزال ممكنا.