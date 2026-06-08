إيران تعلن وقف عملياتها وأنباء عن شروط إسرائيلية لوقف إطلاق النار

أعلن مقر خاتم الأنبياء، اليوم الاثنين، وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري – في بيان – إن "على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلما بأن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف"، مؤكدا أن طهران "لن تخضع أبدا" أمام اعداءها.

وأضاف ذو الفقاري أنه إذا استمر العدوان والعمليات العدائية ضد إيران وحلفائها، فإن رد القوات المسلحة عليها سيكون أقوى بكثير.

ضربة مؤلمة

وأوضح ذو الفقاري إن القوات المسلحة نجحت في ضرب أهداف مهمة وحساسة داخل الأراضي المحتلة، ضمن ما وصفها بعمليات "دقيقة وذكية وثقيلة"، مؤكدا أن العدو تحمل خسائر "كبيرة ومؤلمة".

وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء أن القوات قامت بتوجيه رد مؤلم للكيان الصهيوني ردا على اعتداءاته في جنوب لبنان واستمرار عملياته العدوانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة البنانية بيروت.

وأردف: "يجب أن يتعلم الكيان الصهيوني وداعميه درسا من من هذا الرد، الذي نفذ من قبل قواتنا المسلحة المقتدرة دعما للشعب اللبناني المظلوم".